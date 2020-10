Brent Crude Öl: Schmierstoff unter Druck

Damit steigt unmittelbar die Gefahr weiterer Rücksetzer, nachdem der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude im gestrigen Handel bereits eine äußerst wichtige Unterstützung um 39,69 US-Dollar erneut angesteuert hatte. Ein Bruch dieses Supports könnte demnach weitere Verkäufer in den Markt locken und zu einer ausgedehnten Korrekturfortsetzung führen. Insbesondere die neuen Corona-Eindämmungsmaßnahmen europäischer Regierungen drücken sichtlich auf die Stimmung der Rohstoffhändler, diese befürchten durch neue Restriktionen einen weiteren Nachfrageeinbruch und damit einen fallenden Rohölpreis. Für aktive Händler gibt sich jetzt aber eine sehr gute und kurzzeitige Handelsgelegenheit.

Verkaufssignal droht

Ein eindeutiges Verkaufssignal entsteht durch einen nachhaltigen Kurseinbruch des Rollpreises unter 39,00 US-Dollar, das nächste Ziel würde das Niveau bei 37,24 US-Dollar lauten, darunter muss zwangsläufig von einem Rücksetzer auf 36,00 US-Dollar ausgegangen werden. Über ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat mit der WKN MA1YZ4 auf Brent Crude Öl kann hierdurch binnen kurzer Zeit eine Rendite von 50 Prozent erzielt werden. Ein Verbleib in der seit gut zwei Monaten laufenden Handelsspanne könnte aber auch Kursgewinne an den EMA 50 bei 42,12 US-Dollar hervorrufen. Höher als die obere Begrenzung um 43,45 US-Dollar dürfte es vorerst allerdings nicht mehr rauf gehen.

Brent Crude Öl Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 40,46 // 42,11 // 43,45 // 44,45 Unterstützungen: 39,00 // 37,88 // 37,24 // 36,00

Fazit

Sobald der Rohölpreis unterhalb von 39,00 US-Dollar notiert, wird ein kurzfristiges Short-Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA1YZ4 mit einem Ziel bei 36,00 US-Dollar äußerst attraktiv. Die maximal zu erzielende Rendite beliefe sich in diesem Fall auf 50 Prozent, der Schein dürfte rechnerisch am Ende bei 7,32 Euro stehen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 40,00 US-Dollar vorerst aber nicht unterschreiten, wodurch sich ein möglicher Ausstiegskurs von 3,92 Euro im Zertifikat ergibt.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA1YZ4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,77 - 4,78 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 45,1107 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Oil Future Jan21 KO-Schwelle: 45,1107 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 39,23 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 7,32 Euro Hebel: 6,9 Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.