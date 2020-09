Brent Crude Oil: OPEC kürzt Erwartungen erneut!

Seitens der mehrfach vorhandenen Belastungsfaktoren gibt es schließlich kaum oder gar keine Entspannung. So halten auch die Unsicherheiten mit Blick auf den Brexit weiter an. Auch die jüngste Entwicklung der Corona-Infiziertenzahlen mahnen zur Vorsicht. Hoffnung dagegen kommt von Unternehmen, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten. Nach Ansicht der OPEC wird die weltweite Ölnachfrage stärker einbrechen als bisher erwartet. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie dürfte die globale Nachfrage in diesem Jahr um durchschnittlich 9,5 Mio. Barrel pro Tag zurückgehen, wie die Organisation am Montag mitteilte. Im zurückliegenden Bericht vom August hatte die OPEC noch mit einem Rückgang um 9,1 Mio. Barrel pro Tag gerechnet. Technisch passt die Kursentwicklung zu den Fundamentaldaten, der kurze Zwischenstopp im Bereich von 39,31 US-Dollar dürfte nur temporärer Natur sein, es deutet sich innerhalb der letzten Tage ein klares fallendes Dreieck an, dass in der Charttechnik als Fortsetzungsmuster des übergeordneten Trendkanals gewertet werden kann. Und dieser ist leider abwärts gerichtet, sodass die übergeordneten Ziele um die Unterstützungszone aus dem ersten Halbjahr doch noch in den kommenden Wochen angesteuert werden könnten.

Stopps nachziehen

Zunächst einmal sollten bereits investierte Anleger ihre Stopps merklich nachziehen, aktuell bietet sich ein Niveau von 41,25 US-Dollar an. Frische Short-Positionen dagegen können beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP72BK erfolgen, als Verlustbegrenzung kann selbiges Niveau angesetzt werden. Übergeordnetes Ziel für die nächsten Tage und Wochen stellt der Unterstützungsbereich von rund 36,00 US-Dollar dar. Erst an dieser Stelle wird vermutlich eine längere Gegenbewegung zur Oberseite vollzogen werden können, sodass wieder sukzessive Long-Positionen ermöglicht werden. Solange aber die fundamentalen Aussichten eingetrübt bleiben, könnte es auch mit dem Schmierstoff der Weltwirtschaft weiter abwärts gehen. Für eine mögliche Aufhellung des Chartbildes müsste dagegen ein Kurssprung mindestens über ein Niveau von 46,00 US-Dollar aufkommen. Nur hierdurch ließe sich tatsächlich wieder längeres Aufwärtspotenzial für den Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude ableiten. Technische Kurszielmarken würden in diesem Fall um 50,00 US-Dollar herum liegen.

Brent Crude Öl Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 40,34 // 41,20 // 42,00 // 42,85 Unterstützungen: 39,30 // 37,88 // 37,24 // 36,00

Fazit

Sobald der Ölpreis bei Brent Crude per Tagesschlusskurs unter 39,30 US-Dollar zurückfällt, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine positive Auflösung des fallenden Dreiecks spürbar an und könnte in Folge dessen weitere Abschläge auf die Horizontalunterstützung aus Anfang 2020 bei 36,00 US-Dollar auslösen. Für dieses Szenario können sich Investoren beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP72BK eindecken und bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von 100 Prozent erzielen. Der Schein dürfte am Ende bei 5,26 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung kann sowohl für frische sowie bestehende Positionen nun um ein Niveau von 42,25 US-Dollar angesetzt werden. Volatil dürfte es aber weiter zugehen, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt auch hierbei unerlässlich!

Strategie für fallende Kurse WKN: VP72BK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,48 - 2,49 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 42,28 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Oil Future KO-Schwelle: 42,28 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 39,45 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 5,26 Euro Hebel: 13,3 Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

