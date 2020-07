Brent Crude Oil: Preis steigt auf Vier-Monats-Hoch

Die massive Geldflut rund um den Erdball und damit unmittelbare Ausweitung der Geldmenge sowie Staatsausgaben treibt Rohstoffe merklich an, hiervon profitieren insbesondere Edelmetalle als Inflationsschutz besonders. Aber auch das schwarze Gold und Schmierstoff der Weltwirtschaft hat sich im gestrigen Handel über eine mehrmonatige Hürde bei 43,41 US-Dollar hinweggesetzt und steuert nun direkt auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 46,15 US-Dollar zu. Außerdem notiert der Rohölpreis nun in einer Anfang März gerissenen Kurslücke, innerhalb derer kein regulärer Handel stattgefunden hatte. Doch ausgerechnet der EMA 200 könnte sich noch als zu hohe Hürde für einen direkten Durchmarsch der Rohölpreise erweisen.

Technisch klarer Fall

Aus Sicht der Charttechnik sind weitere Zugewinne an den EMA 200 bei 46,15 US-Dollarkurzfristig vorstellbar, ab diesem Niveau könnten aber schnell wieder Gewinnmitnahmen erfolgen und würden ein Short-Investment attraktiv aussehen lassen. Abgaben zurück auf den einstigen Widerstand bei 43,41 US-Dollar kämen nicht überraschend, darunter könnten sogar Abgaben auf 42,25 US-Dollar bei Brent Crude Öl zukommen. Sollte sich der Anfangsverdacht durch ein klares Top erhärten, können Investoren dann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0EG0 zurückgreifen. Ein direkter Durchmarsch an 50,00 US-Dollar und damit Kurslückenschluss muss aber zeitgleich in Betracht gezogen werden, entscheiden wird die Reaktion am EMA 200 sein.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 44,89 // 46,15 // 47,02 // 48,92 Unterstützungen: 43,80 // 43,41 // 42,25 // 41,32

Fazit

Sollte sich im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und der Kursmarke von 46,15 US-Dollar tatsächlich eine Trendwende abzeichnen, kann der Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikat des WKN MA0EG0 durchaus eine Alternative zum steigenden Ölmarkt werden. Die mögliche Rendite bei einem Rücksetzer auf 42,25 US-Dollar wird auf Sicht von nur wenigen Tagen auf bis zu 125 Prozent beziffert. Der Schein dürfte am Ende entsprechend bei 6,08 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte dann knapp oberhalb der noch zu erwartenden Höchststände angesetzt werden.

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.