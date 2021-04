BridgeTower Capital bringt Vorangebot von Sicherheits-Tokens auf den Markt und kündigt globale Expansion mit wichtigen Partnern an

Schnell wachsende Firma für tokenisiertes Privatkapital präsentiert Geschäftseinheit in Zürich und Zukunftspläne für weitere Expansion

BridgeTower Capital, eine weltweit tätige Firma für tokenisiertes Privatkapital, hat ein Vorangebot von privaten Sicherheits-Tokens (Security Token Pre-Offering, STO) auf den Markt gebracht. Es stellt den Höhepunkt von 12 Monaten Arbeit da, in denen das Unternehmen gezielt ein Team erstklassiger Partner zusammengestellt hat, die bei der Blockchain-Infrastruktur und beim Servicemarkt in der schnell wachsenden Welt der dezentralisierten Finanzmärkte (DeFi) mitwirken.

BridgeTower gab außerdem die Gründung einer Geschäftseinheit in Zürich bekannt, mit der das derzeitige Angebot des Unternehmens bei Produkten und Services der Blockchain-Infrastruktur noch erweitert werden soll.

BridgeTower hat zu Beginn der Woche seine private STO-Kampagne gestartet. Damit erhalten zugelassene Anleger Gelegenheit, Anteile am Unternehmen in Form digitaler Wertpapiere zu kaufen. BridgeTower hat bereits aktive Beteiligungen erhalten und strebt an, bei dieser erstmaligen Kapitalbeschaffung auf 200 Millionen USD zu kommen.

„Wir können weltweit eine Konfluenz der öffentlichen und privaten digitalen Finanzmärkte beobachten, die durch die Einführung von Blockchain-Technologien angetrieben wird. Damit entstehen einmalige Gelegenheiten für diejenigen, die das richtige Team und das richtige Produktangebot zusammenstellen können, um sich in der komplexen Landschaft der Bestimmungen zurechtzufinden“, sagte CEO Cory Pugh.

BridgeTower bringt einen traditionellen Ansatz für das operative Geschäft in sein dezentralisiertes „Neue Welt“-Finanzgeschäft ein. Dafür generiert das Unternehmen wiederkehrende Umsätze und EBITDA-Wachstum sowie Finanzierungen für Wachstumsunternehmen mit der Absicht, erhöhte Wertfestsetzungen zu schaffen. Das aktuelle Blockchain-Staking-Produkt von BridgeTower ist innerhalb von zwei Monaten nach seiner Markteinführung auf mehr als 60 Millionen USD übertragene Assets erheblich gewachsen. BridgeTower wird in den kommenden Monaten offensiv selbst gehostete Nodes hinzufügen.

BridgeTower bietet ferner Support bei Finanzen, Operations, Talentakquise und Marketing für Unternehmen in der frühen bis mittleren Wachstumsphase an. Das Unternehmen hat Investitionen in mehrere Unternehmen im digitalen Bereich getätigt und wird weiterhin Investitionen in sein Portfolio aufnehmen.

BridgeTower konnte im Laufe der vergangenen 12 Monate über seine eigenen Investitionsförderungen und über Unternehmen, die signifikante Investitionen in BridgeTower getätigt haben, internationale Partnerschaften zusammenstellen. Hier eine Auswahl dieser Partner:

Algorand

Algorand entwickelt Blockchain-Technologie zur Beschleunigung der Konvergenz zwischen dezentralisierten und traditionellen Finanzen durch die Ermöglichung einfacher Erstellung von Finanzprodukten, Protokollen und Werteaustausch der nächsten Generation. Die Technologie von Algorand eignet sich gut für die Entwicklung eines allgemeineren, ganzheitlichen Ökosystems für die digitale Sicherheit für Emittenten, auf das sich BridgeTower konzentriert.

„Wir teilen die Vision von BridgeTower, wonach mit modernisierter, dezentralisierter Infrastruktur die Möglichkeiten für die Beteiligten bei der Zukunft der Finanzdienstleistungen erweitert werden. Wir freuen uns sehr, dass wir BridgeTower unterstützen können, wenn es das Unternehmen den Anlegern ermöglicht, tatsächlich zu Anteilseignern ihrer tokenisierten Privatkapitalgesellschaft zu werden“, sagte David Markley, Firmenlösungen bei Algorand. „Das Unternehmen hat ein operatives Team von Weltklasse mit Assetmanagern zusammengestellt, die sich auf die Konvergenz von DeFi mit traditionellen Finanzmärkten konzentrieren.“

Securitize

Securitize erfindet die privaten Kapitalmärkte neu und liefert dafür bewährte Komplettlösungen mit Sicherheitstokens, für die führende Blockchain-Technologien genutzt werden. Damit wird der Zugang auf private Märkte für qualifizierte Anleger verbessert, während die Märkte gleichzeitig effizienter, konformer und liquider werden.

„Wir haben schon früh mit BridgeTower als Transferagent und Technologiepartner zusammengearbeitet und sind begeistert davon, wie das Unternehmen die DeFi-Landschaft mit einem regulierten Produkt adressiert hat“, sagte Jamie Finn, Präsident und Mitgründer von Securitize. „Wir freuen uns, dass wir bei der Markteinführung des Tokens von BridgeTower Capital eine bedeutende Rolle spielen.“

Archax

Das Londoner Unternehmen Archax ist die erste Börse für digitale Wertpapiere, die von der FCA in London reguliert wird. Die Zielgruppe sind Institutionen, wobei Archax auch FCA-Genehmigungen für Maklergeschäfte und Vermögenssicherung hat. BridgeTower hat bereits aufgrund der marktführenden Position von Archax bei der Gestaltung der Landschaft der regulierten Börsen in das Unternehmen investiert.

„Wir freuen uns, dass wir mit BridgeTower Capital zusammenarbeiten können, um das Unternehmen auf die Ausgabe vorzubereiten, und freuen uns darauf, es bei der Archax-Börse zu begrüßen“, sagte Simon Barnby, Chief Marketing Officer von Archax. „Archax wurde aufgebaut, um die zuverlässige digitale Ausgabe an eine internationale Gemeinschaft der institutionellen Anleger zu ermöglichen. Aufgrund der signifikanten Investitionen von BridgeTower in Wachstumsunternehmen und Blockchain und DeFi inklusive Schulden- und Eigenkapitalpositionen eignet sich das Unternehmen perfekt für den Handel auf dem internationalen Wachstumsmarkt von Archax.“

Black Manta

Die MiFiD II-konforme Plattform von Black Manta bringt über die Lizenzvergabe der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Emittenten und Investoren zusammen. BridgeTower hat kürzlich eine zweite Investition in Black Manta getätigt.

„Wir betrachten Unternehmen wie BridgeTower als Anlageinstrumente der Zukunft“, sagte Christian Plazer, Mitgründer und Managing Partner bei BMCP. „BridgeTower hat sehr an der Entwicklung einer Reihe von Portfoliounternehmen und Partnerschaften gearbeitet. Wir sind stolz, auch dazuzugehören.“

ÜBER BRIDGETOWER CAPITAL – BridgeTower Capital ist eine weltweit tätige Firma für tokenisiertes Privatkapital mit einem traditionellen Ansatz beim Wachstum für das operative Geschäft. Die Anteilseigner von BridgeTower haben Zugang zu Gelegenheiten für Investitionen in dezentralisierte Finanzmärkte (DeFi), die auf Grundlage von Blockchain-Technologie entwickelt werden. Außerdem ermöglichen die Eigenkapitalinvestitionen von BridgeTower Support bei Finanzen, Operations, Talentakquise und Marketing für Unternehmen in der frühen bis mittleren Wachstumsphase.

www.bridgetowercapital.com

Haftungsausschluss

Dies ist kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren von BridgeTower. Alle von BridgeTower angebotenen Wertpapiere werden gemäß einem Confidential Private Placement Memorandum (vertrauliches privates Platzierungsmemorandum) für zugelassene Anleger angeboten und nur in Übereinstimmung mit einer Freistellung von der Registrierung, die in Regel 506(c) von Bestimmung D des Securities Act vorgesehen ist. BridgeTower ist in keiner Weise verpflichtet, ein Angebot zu machen. Alle Interessensbekundungen in BridgeTower bringen keinerlei Verpflichtungen oder Aufgaben mit sich. Ergebnisse in der Vergangenheit lassen nicht auf Ergebnisse in der Zukunft schließen. Aussagen zum erwarteten Zeitrahmen und alle anderen Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Der Leser sei hiermit darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den jeweiligen Zeitpunkt und basieren auf aktuellen Erwartungen. Sie umfassen eine Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen können. Bei einer Reihe der hier besprochenen Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische oder aktuelle Fakten handelt, geht es um zukünftige Gegebenheiten und Entwicklungen, die eintreffen oder auch nicht eintreffen können. Diese Pressemitteilung bezieht sich nur auf den aktuellen Zeitpunkt, und wir lehnen jegliche Verpflichtung zu Aktualisierungen ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210416005446/de/

Ansprechpartner BridgeTower: Todd Wolfenbarger / todd@summitslc.com



Vorstandsvorsitzender und CEO: Cory Pugh / cory@bridgetowercapital.com