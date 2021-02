Brief - Scholz wollte mit Milliarden-Deal US-Sanktionen abwenden

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat seinem früheren US-Kollegen Steve Mnuchin im August 2020 hohe Investitionen in deutsche Flüssiggas-Terminals angeboten, wenn Washington auf Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream II verzichtet.

Das geht aus einem Brief von Scholz vom 7. August 2020 hervor, den die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Dienstag veröffentlichte. Darin heißt es, dass die Bundesregierung bereit wäre, bis zu einer Milliarde Dollar in den Ausbau von LNG-Terminal etwa in Bremerhaven zu investieren. Außerdem werde Deutschland weiter den Ausbau der EU-Energienetze auch in Osteuropa unterstützen, um den USA die Sorge vor einer zu großen Gas-Abhängigkeit von Russland zu nehmen.

Die "Zeit" hatte vergangenes Jahr auszugsweise über den Brief berichtet, den die DUH nun in Netz gestellt hat. Die Bundesregierung hat das Schreiben bislang veröffentlicht. Die DUH wirft Scholz vor, den Import von die Umwelt belastenden Fracking-Gas in Kauf genommen zu haben.

Man habe Vorsorge dafür getragen, dass die Ukraine und Polen ihren Status als Transitländer für russische Gas nach Westen nicht verlieren, schreibt Scholz in dem Brief. Im Gegenzug sollten die USA den Betrieb von Nord Stream II nicht weiter behindern, die mehr russische Gas nach Deutschland und Westeuropa bringen soll.

Eine Verständigung mit der US-Regierung gab es damals nicht. Auch die neue US-Regierung sieht das Projekt kritisch. Die Bundesregierung hofft aber, dass US-Präsident Joe Biden von Sanktionen absieht. Der US-Kongress will das Projekt verhindern und plädiert für weitere Sanktionen gegen die an dem Bau der Pipeline beteiligte Unternehmen.