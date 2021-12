Brigade-M3 European Acquisition Corp., eine neu gegründete zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft zur Ausführung eines Unternehmenszusammenschlusses mit einem Unternehmen mit umfangreichen Geschäftsaktivitäten in Europa, das von einem strukturellen Wandel infolge der COVID-19-Pandemie profitiert hat oder von einer vorübergehenden Verlagerung aufgrund der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurde, startet das Bookbuilding-Verfahren für bis zu 287,5 Mio. USD sowie für Börsennotierung und -handel an der Euronext Amsterdam

Brigade-M3 European Acquisition Corp. (das „Unternehmen“) ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die am 21. April 2021 nach dem Recht der Kaimaninseln als befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen vergleichbaren Unternehmenszusammenschluss (ein „Ziel“) (ein „Unternehmenszusammenschluss“) mit einem Unternehmen auszuführen, das umfangreiche Geschäftsaktivitäten in Europa unterhält und von einem strukturellen Wandel infolge der COVID-19-Pandemie profitiert hat oder von einer vorübergehenden Verlagerung aufgrund der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurde sowie einen möglichen Unternehmenszusammenschluss in jeder Region und jeder Branche verfolgen kann.

Das Unternehmen bietet bestimmten qualifizierten Investoren in den Niederlanden und anderen Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot zulässig ist, bis zu 25.000.000 Stückaktien (die „Einheiten“) (oder bis zu 28.750.000 Einheiten bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption (wie unten definiert)) zu einem Preis von 10,00 USD je Einheit (der „Angebotspreis“) (das „Angebot“). Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös des Angebots von bis zu 250.000.000 USD (bzw. 287.500.000 USD bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Es wird kein öffentliches Angebot in irgendeiner Gerichtsbarkeit erstellt.

Jede Einheit ist umtauschbar in eine Stammaktie am Aktienkapital des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 USD je Aktie (die „Stammaktien“ und jede einzelne eine „Stammaktie“) sowie eine Hälfte (1/2) eines einlösbaren Optionsscheins (jeder ganze Optionsschein ein „Optionsschein“, und kollektiv die „Optionsscheine“, und ein Inhaber eines oder mehrerer Optionsscheine, ein „Optionsschein-Inhaber“), die am oder vor dem 14. Dezember 2021 (das „Abrechnungsdatum“) zugeteilt werden. Vor dem Angebot wurde kein öffentliches Angebot für die Einheiten, Stammaktien und Optionsscheine erstellt.

Das Unternehmen strebt die Anbahnung und den Vollzug eines Unternehmenszusammenschlusses mit einem Unternehmen an, dessen Unternehmenswert mindestens 1 Milliarde USD beträgt, wobei ein Zielunternehmen mit einem kleineren oder größeren Unternehmenswert in Betracht gezogen werden kann. Das Unternehmen kann Akquisitionen in jeder Branche, jedem Sektor und jeder geografischen Region verfolgen, wird sich jedoch voraussichtlich auf Geschäftsbereiche oder Unternehmen konzentrieren, die in Europa in erheblichem Umfang engagiert sind und von einem COVID-19-Pandemie-bedingten Strukturwandel profitiert haben oder von einer durch die COVID-19-Pandemie verursachten vorübergehenden Verlagerung beeinträchtigt wurden. Aus Sicht des Unternehmens schafft die gegenwärtige Marktdynamik ein attraktives Umfeld für Investitionen in diesem Sektor.

Das Unternehmen wird von Brigade SPAC Sponsor II LLC (die „Sponsor-Organisation“) gesponsert, die von Brigade Capital GP, LLC, einer Tochtergesellschaft von Brigade Capital Management LP, zusammen mit den Unternehmen der Gruppe, die mit dieser über eine gemeinsame Kontrolle verbunden sind („Brigade“), kontrolliert wird. M3 Euro SPAC Sponsor I LP („M3“) ist der strategische Partner der Sponsor-Organisation.

Brigade unterhält seinen Hauptsitz in New York sowie Niederlassungen in London und Tokio. Brigade ist eine führende globale Investmentberatung, die 2006 gegründet wurde und zum 1. November 2021 ein Vermögen von 29,8 Mrd. USD verwaltete. Brigade verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung mit Fundamentalanalysen, die auf einem disziplinierten Anlageprozess basieren, der sich bereits in zahlreichen Marktzyklen bewährt hat.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Erfahrungen, Fähigkeiten, Beziehungen und die Erfolgsbilanz seiner Führungskräfte und seiner Partner Brigade und M3 dabei helfen werden, vielversprechende Zielunternehmen zu identifizieren, die das Unternehmen zu einem attraktiven Partner für potenzielle Zielunternehmen machen, die Chancen des Unternehmens für den erfolgreichen Vollzug eines Unternehmenszusammenschlusses erhöhen und die Performance des Unternehmens nach erfolgtem Unternehmenszusammenschluss steigern, um die Wertschöpfung für die Anleger zu verbessern.

Das Unternehmen beschäftigt eine sehr erfahrene Gruppe von Direktoren: (i) Vijay Rajguru, Executive Director des Unternehmens, Chairperson des Board of Directors und Mitglied des Prüfungsausschusses. Zuvor hatte Herr Rajguru in vielfältigen Führungspositionen Verantwortung getragen, insbesondere als Global CIO bei Alcentra Ltd/ LLC und Chairman und CEO bei der börsennotierten Business Development Company von Alcentra; (ii) Rosalia Portela, Executive Director des Unternehmens. Frau Portela ist derzeit Chairman of the Board bei Mémora in Spanien und Portugal sowie Mitglied des Board von Continental Bakeries, einer Bäckereigruppe mit Sitz in den Niederlanden; (iii) Steven P. Vincent, Non-Executive Director des Unternehmens. Herr Vincent ist Chief Operating Officer und Chief Legal Officer bei Brigade; (iv) Carlos Sagasta, Non-Executive Director des Unternehmens. Herr Sagasta ist derzeit CFO bei Cyxtera, einem weltweit führenden Betreiber von Rechenzentren, und Partner bei Pontevedra Partners. Vor seiner Tätigkeit bei Cyxtera war Herr Sagasta von 2018 bis 2019 CFO bei Diversey Inc. und war von 2015 bis 2018 als CFO bei CompuCom Systems beschäftigt; (v) Stephan Walz, Non-Executive Director des Unternehmens und Chief Executive Officer bei Passauer Pharma; und (vi) Brenda Rennick, Non-Executive Director des Unternehmens und Chairperson des Prüfungsausschusses. Derzeit ist Frau Rennick als Finance Director bei Mannok tätig, einem Unternehmen, das auf dem irischen und britischen Sektor für Zement-, Bau- und Isolierprodukte und Verpackungen tätig ist.

Darüber hinaus wird Brigade Capital UK LLP (der „Finanzberater“) (a) das Unternehmen bei der Identifizierung geeigneter Ziele für einen Unternehmenszusammenschluss unterstützen, (b) das Unternehmen mit Blick auf Strategie, Taktik, Zeitplan, Wirtschaftlichkeit und Struktur des potenziellen Unternehmenszusammenschlusses beraten und (c) sonstige Finanzberatungsleistungen bereitstellen, die bei solchen Transaktionen üblich sind und zwischen dem Unternehmen und dem Finanzberater vereinbart werden können. Der Finanzberater kann Dienstleistungen ganz oder teilweise auf andere Unternehmen der Gruppe des Finanzberaters, M3 und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen übertragen, wobei der Finanzberater für die Leistungen der Unterauftragnehmer oder Delegierten (einschließlich M3) haftbar bleibt.

Folgende Personen werden das Unternehmen im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Vereinbarungen beraten:



Thomas O'Shea ist Head of European Investments in der Londoner Niederlassung von Brigade, Mitglied des Investment Committee und Partner von Brigade. Vor seinem Wechsel zu Brigade im Jahr 2017 war Herr O'Shea Partner bei Castle Hill Asset Management in den USA seit 2010. In dieser Funktion war Herr O'Shea für die Sektoren Industrie, Gesundheitswesen, Gaming, Hotelgewerbe und Freizeit zuständig und leitete eventorientierte Investitionen in die Kapitalstruktur in verschiedenen Branchen. Darüber hinaus war Herr O'Shea von 2000 bis 2009 Partner und Portfoliomanager bei GoldenTree Asset Management, wo er an der Gründung des Europa-Geschäfts des Unternehmens mitwirkte und die Führung der europäischen Niederlassung übernahm. Zuvor war Herr O'Shea fünf Jahre lang in der US-amerikanischen Niederlassung von GoldenTree tätig, wo er für die Branchen Industrie, Chemie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Gesundheit verantwortlich war. In einem früheren Karriereabschnitt war Herr O'Shea als Aktienanalyst bei Value Line, Inc. beschäftigt, mit Zuständigkeit für die Branchen Gesundheit, Freizeit, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.



Mohsin Y. Meghji ist Managing Partner bei M3 Partners, LP („ M3 Partners “) sowie anerkannter Turnaround-Experte mit überzeugender Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung in einer Vielzahl von Branchen, darunter Energie und Industrie. M3 Partners ist eine von Herrn Meghji gegründete Beratungsfirma für Merchant Banking, Investitionen und Umstrukturierung, die operative, strategische und finanzielle Beratungslösungen bereitstellt, um komplexe Unternehmen an Wendepunkten ihrer Wachstumsentwicklung zu unterstützen. Herr Meghji bringt mehr als 30 Jahre Beratungs- und Managementerfahrung bei der Wertoptimierung von Unternehmen mit, die an finanziellen, operativen oder strategischen Wendepunkten Unterstützung suchen. Diese Ziele hat er sowohl im operativen Management als auch in der Rolle des Finanzberaters verfolgt – oft in Partnerschaft mit einigen der weltweit führenden Finanzinstitute, Private-Equity-Firmen und Hedge-Fonds-Investoren.



Matt Perkal ist Senior Director und Portfoliomanager für private Kredite und Umstrukturierungen sowie Partner von Brigade. Davor war Herr Perkal als Senior Analyst in den Bereichen Gaming, Einzelhandel und Gastronomie tätig. Vor seinem Wechsel zu Brigade im Jahr 2010 arbeitete Herr Perkal bei der Deutschen Bank als Analyst der Leveraged Finance Group. In dieser Rolle war Herr Perkal zudem am Leveraged Debt Capital Markets Desk tätig und verkaufte Bank- und Bond-Deals. Herr Perkal erwarb einen BS in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen und Rechnungswesen an der Wharton School der University of Pennsylvania.



Kallie Steffes ist Senior Director of Private Credit Strategies bei Brigade. Vor ihrem Einstieg bei Brigade im Jahr 2021 war Frau Steffes Gründungspartnerin von Chalk Point Capital LP. Dort war sie insbesondere für private Sonderinvestitionen in ein breites Spektrum von Branchen zuständig. Vor der Gründung von Chalk Point trug Frau Steffes als Principal im Investmentteam von MHR Fund Management LLC Verantwortung, einer 5 Mrd. USD schweren Private-Equity-Firma mit Fokus auf unterbewerteten mittelständischen Unternehmen und Vermögenswerten. Frau Steffes startete ihre Karriere als Investment Banking Analyst bei Morgan Stanley und der Deutschen Bank. Anschließend war sie drei Jahre lang als Analyst bei Owl Creek Asset Management LP tätig, einem milliardenschweren, wertorientierten Hedgefonds in New York.



Die Sponsor-Organisation stellt dem Unternehmen zunächst zusätzliches Kapital durch die Zeichnung von bis zu 10.850.000 Optionsscheinen (bzw. bis zu 11.600.000 Optionsscheinen bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) (die „Sponsor-Optionsscheine“) über eine Privatplatzierung bereit, die einen Werktag vor dem Abrechnungsdatum zu einem Preis von 1,00 USD pro Sponsor-Optionsschein abgeschlossen wird. Im Rahmen dieser Vereinbarungen hat sich die Sponsor-Organisation dazu bereit erklärt, bis zu 5.000.000 zusätzliche Sponsor-Optionsscheine zu zeichnen (bzw. bis zu 5.750.000 Sponsor-Optionsscheine bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption), um im Fall von Stammaktienrückgaben im Kontext des Unternehmenszusammenschlusses oder einer Liquidation der Gesellschaft nach Ablauf der Frist für den Unternehmenszusammenschluss zusätzliche 0,20 USD je Stammaktie bereitzustellen (die „Treuhand-Überkapitalisierung“). Die Sponsor-Optionsscheine unterliegen grundsätzlich denselben Bedingungen wie die Optionsscheine, einschließlich der Berechtigung der Inhaber jedes Sponsor-Optionsscheins, während des im Prospekt definierten Ausübungszeitraums eine Stammaktie zum Preis von 11,50 USD zu zeichnen, wobei die Ausnahme besteht, dass die Sponsor-Optionsscheine, solange diese im Besitz des Sponsors oder bestimmter zulässiger Übernehmer sind, ausschließlich gemäß der im Prospekt detaillierten Regelungen rückzahlbar sind und bargeldlos ausgeübt werden können. Die Stammaktien, die bei Ausübung der Sponsoren-Optionsscheine ausgegeben werden, sind während eines Zeitraums von 30 Tagen ab Vollzug eines Unternehmenszusammenschlusses über die im Prospekt genannten Ausnahmen hinaus nicht übertragbar, abtretbar, umwandelbar oder veräußerbar.

Darüber hinaus wurden 7.187.500 Sponsor-Aktien zu einem Nennwert von 0,0001 USD (jeweils eine „Sponsor-Aktie“) an die Sponsor-Organisation ausgegeben. Die Sponsor-Aktien sind nicht Teil des Angebots und werden nicht zur Notierung oder zum Handel an einer Handelsplattform zugelassen. Sämtliche Sponsor-Aktien werden nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses im Verhältnis 1:1 in Stammaktien umgewandelt, vorbehaltlich einer Anpassung für Aktienaufteilungen, Aktienkapitalisierungen, Umstrukturierungen, Rekapitalisierungen und Lock-up-Vereinbarungen. Liegt die Zahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten unter 25.000.000 oder wird die Mehrzuteilungsoption nicht vollständig ausgeübt, verfällt ein Teil der von der Sponsor-Organisation gehaltenen Sponsor-Aktien, um zu gewährleisten, dass die Gesamtzahl der Sponsor-Aktien stets einen Anteil von 20 % an der Gesamtzahl der unmittelbar nach dem Angebot ausgegebenen Stammaktien und Sponsor-Aktien hat.

Das Unternehmen hat Cantor Aurel, einem Geschäftsbereich von Aurel BGC SAS, in seiner Eigenschaft als Stabilisierungsmanager oder einem seiner Beauftragten eine Option (die „Mehrzuteilungsoption“) eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen ab der Erstnotierung oder dem ersten Handelstag (oder, falls dieses Datum kein Handelstag ist, dem vorausgehenden Handelstag) ausgeübt werden kann und der zufolge der Stabilisierungsmanager vom Unternehmen verlangen kann, bis zu 3.750.000 Einheiten (die „Mehrzuteilungseinheiten“) zum Angebotspreis zu liefern, die einem Anteil von bis zu 15 % an der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten (ohne die Mehrzuteilungseinheiten) entsprechen, um etwaige Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit dem Angebot zu decken oder etwaige Stabilisierungstransaktionen zu erleichtern.

STRUKTUR DER GEPLANTEN TRANSAKTION

Struktur der Einheiten und Optionsscheine



Jede Einheit umfasst eine Stammaktie und die Hälfte (1/2) eines Optionsscheins.



Jede Einheit umfasst eine Stammaktie und die Hälfte (1/2) eines Optionsscheins.

Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Optionsschein-Inhaber zur Zeichnung einer Stammaktie zu einem Preis von 11,50 USD je Stammaktie, vorbehaltlich von Anpassungen gemäß den Optionsschein-Bedingungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf von 30 Tagen nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses erfolgen können.



Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Optionsschein-Inhaber zur Zeichnung einer Stammaktie zu einem Preis von 11,50 USD je Stammaktie, vorbehaltlich von Anpassungen gemäß den Optionsschein-Bedingungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf von 30 Tagen nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses erfolgen können.

Sobald die Optionsscheine ausübbar geworden sind (und vor deren Verfall), kann das Unternehmen nicht weniger als sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Optionsscheine zu einem Preis von 0,0001 USD je Optionsschein nach einer mindestens 30 Tage zuvor erfolgten schriftlichen Rückgabeerklärung („ Rückgabeerklärung “) einlösen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an 20 Handelstagen (ein Tag, an dem die Euronext Amsterdam N.V. für den Handel geöffnet ist, ein „ Handelstag “) innerhalb eines 30-tägigen Handelszeitraums, der am dritten Handelstag vor Veröffentlichung der Rückgabeerklärung durch das Unternehmen endet, mindestens 18,00 USD je Stammaktie (der „ Referenzwert “) beträgt (vorbehaltlich von Anpassungen bei der Anzahl der bei Ausübung auszugebenden Stammaktien oder dem Ausübungspreis eines Optionsscheins von 11,50 USD). Darüber hinaus kann das Unternehmen nicht weniger als sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Optionsscheine zu einem Preis von 0,0001 USD je Optionsschein nach einer mindestens 30 Tage zuvor erfolgten Rückgabeerklärung einlösen, wenn der Referenzwert mindestens 10,00 USD und weniger als 18,00 USD je Stammaktie beträgt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die Optionsschein-Inhaber können ihre Optionsscheine nach der Rückgabeerklärung bis zum geplanten Rückgabetermin einlösen, der vom Board of Directors des Unternehmens bestimmt wird, und haben die Möglichkeit, ihre Optionsscheine bargeldlos auszuüben.



Sobald die Optionsscheine ausübbar geworden sind (und vor deren Verfall), kann das Unternehmen nicht weniger als sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Optionsscheine zu einem Preis von 0,0001 USD je Optionsschein nach einer mindestens 30 Tage zuvor erfolgten schriftlichen Rückgabeerklärung („ “) einlösen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an 20 Handelstagen (ein Tag, an dem die Euronext Amsterdam N.V. für den Handel geöffnet ist, ein „ “) innerhalb eines 30-tägigen Handelszeitraums, der am dritten Handelstag vor Veröffentlichung der Rückgabeerklärung durch das Unternehmen endet, mindestens 18,00 USD je Stammaktie (der „ “) beträgt (vorbehaltlich von Anpassungen bei der Anzahl der bei Ausübung auszugebenden Stammaktien oder dem Ausübungspreis eines Optionsscheins von 11,50 USD). Darüber hinaus kann das Unternehmen nicht weniger als sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Optionsscheine zu einem Preis von 0,0001 USD je Optionsschein nach einer mindestens 30 Tage zuvor erfolgten Rückgabeerklärung einlösen, wenn der Referenzwert mindestens 10,00 USD und weniger als 18,00 USD je Stammaktie beträgt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die Optionsschein-Inhaber können ihre Optionsscheine nach der Rückgabeerklärung bis zum geplanten Rückgabetermin einlösen, der vom Board of Directors des Unternehmens bestimmt wird, und haben die Möglichkeit, ihre Optionsscheine bargeldlos auszuüben.

Das Unternehmen hat die Zulassung sämtlicher Einheiten, Stammaktien und Optionsscheine zur Notierung und zum Handel an der Euronext Amsterdam, dem von der Euronext Amsterdam N.V. („ Euronext Amsterdam “) betriebenen geregelten Markt, beantragt. Die Einheiten werden voraussichtlich ab 10. Dezember 2021 (der „ Erstnotierungs- und Handelstag “) an der Euronext Amsterdam N.V. unter ISIN KYG137071158 und dem Tickersymbol BACEU notiert und gehandelt. Auch die Stammaktien und Optionsscheine werden voraussichtlich ab dem Erstnotierungs- und Handelstag notiert, können jedoch erst ab dem 37. Kalendertag nach dem Erstnotierungs- und Handelstag (oder, falls dieser Tag kein Handelstag ist, ab dem folgenden Handelstag) unter ISIN KYG137071075 und dem Tickersymbol BACE für die Stammaktien und unter ISIN KYG137071232 und dem Tickersymbol BACEW für die Optionsscheine separat an der Euronext Amsterdam N.V. gehandelt werden.



Das Unternehmen hat die Zulassung sämtlicher Einheiten, Stammaktien und Optionsscheine zur Notierung und zum Handel an der Euronext Amsterdam, dem von der Euronext Amsterdam N.V. („ “) betriebenen geregelten Markt, beantragt. Die Einheiten werden voraussichtlich ab 10. Dezember 2021 (der „ “) an der Euronext Amsterdam N.V. unter ISIN KYG137071158 und dem Tickersymbol BACEU notiert und gehandelt. Auch die Stammaktien und Optionsscheine werden voraussichtlich ab dem Erstnotierungs- und Handelstag notiert, können jedoch erst ab dem 37. Kalendertag nach dem Erstnotierungs- und Handelstag (oder, falls dieser Tag kein Handelstag ist, ab dem folgenden Handelstag) unter ISIN KYG137071075 und dem Tickersymbol BACE für die Stammaktien und unter ISIN KYG137071232 und dem Tickersymbol BACEW für die Optionsscheine separat an der Euronext Amsterdam N.V. gehandelt werden.

Es werden keine Bruchteile von Optionsscheinen ausgegeben, und nur ganze Optionsscheine werden an der Euronext Amsterdam gehandelt. Aus diesem Grund kann ein Investor nur dann einen ganzen Optionsschein erhalten, handeln oder einlösen, wenn er mindestens zwei Einheiten erwirbt.



Es werden keine Bruchteile von Optionsscheinen ausgegeben, und nur ganze Optionsscheine werden an der Euronext Amsterdam gehandelt. Aus diesem Grund kann ein Investor nur dann einen ganzen Optionsschein erhalten, handeln oder einlösen, wenn er mindestens zwei Einheiten erwirbt.

Cantor-Aurel, ein Geschäftsbereich von Aurel BGC SAS, („ Cantor-Aurel “) und Cantor Fitzgerald Europe werden als gemeinsame globale Koordinatoren auftreten. Cantor Aurel wird im Zusammenhang mit dem Angebot als Sole Bookrunner und als Stabilisierungsmanager tätig sein.



Cantor-Aurel, ein Geschäftsbereich von Aurel BGC SAS, („ “) und Cantor Fitzgerald Europe werden als gemeinsame globale Koordinatoren auftreten. Cantor Aurel wird im Zusammenhang mit dem Angebot als Sole Bookrunner und als Stabilisierungsmanager tätig sein.

Das Angebot wird nicht abgesichert.



Unternehmenszusammenschluss



Ein Betrag in Höhe der Bruttoerlöse aus dem Angebot zuzüglich der Erlöse aus der Treuhand-Überkapitalisierung wird auf ein bestimmtes Treuhandkonto (das „ Treuhandkonto “) eingezahlt.



Ein Betrag in Höhe der Bruttoerlöse aus dem Angebot zuzüglich der Erlöse aus der Treuhand-Überkapitalisierung wird auf ein bestimmtes Treuhandkonto (das „ “) eingezahlt.

Ab dem Abrechnungsdatum hat das Unternehmen 18 Monate Zeit, um einen Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen (die „ Frist für den Unternehmenszusammenschluss “).



Ab dem Abrechnungsdatum hat das Unternehmen 18 Monate Zeit, um einen Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen (die „ “).

Wenn das Unternehmen den Vollzug eines Unternehmenszusammenschlusses beabsichtigt, wird es eine Aktionärshauptversammlung einberufen und den Aktionären den Unternehmenszusammenschluss zur Prüfung und Genehmigung vorschlagen (die „ AHV zum Unternehmenszusammenschluss “).



Wenn das Unternehmen den Vollzug eines Unternehmenszusammenschlusses beabsichtigt, wird es eine Aktionärshauptversammlung einberufen und den Aktionären den Unternehmenszusammenschluss zur Prüfung und Genehmigung vorschlagen (die „ “).

Der Beschluss zur Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses setzt die vorherige Zustimmung einer Mehrheit von mindestens (i) 50 % plus 1 der auf der AHV zum Unternehmenszusammenschluss abgegebenen Stimmen oder, (ii) falls der Unternehmenszusammenschluss als Verschmelzung strukturiert ist, die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen voraus und unterliegt der Einwilligung der Sponsor-Organisation.



Der Beschluss zur Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses setzt die vorherige Zustimmung einer Mehrheit von mindestens (i) 50 % plus 1 der auf der AHV zum Unternehmenszusammenschluss abgegebenen Stimmen oder, (ii) falls der Unternehmenszusammenschluss als Verschmelzung strukturiert ist, die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen voraus und unterliegt der Einwilligung der Sponsor-Organisation.

Wenn das Unternehmen einen Unternehmenszusammenschluss nicht vor Ablauf der Frist für den Unternehmenszusammenschluss vollzieht, wird es jede Geschäftstätigkeit über die eigene Auflösung hinaus einstellen, nimmt die Einheiten und Stammaktien zurück und beginnt mit der Liquidation.



Privatplatzierung von Gründeraktien



Die Sponsor-Organisation stellt dem Unternehmen zusätzliches Kapital durch die Zeichnung von bis zu 10.850.000 Optionsscheinen (bzw. bis zu 11.600.000 Optionsscheinen bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) über eine Privatplatzierung bereit, die einen Werktag vor dem Abrechnungsdatum zu einem Preis von 1,00 USD pro Sponsor-Optionsschein abgeschlossen wird. Die Erlöse der Privatplatzierung werden wie folgt verwendet (unter der Annahme eines maximalen Angebotsumfangs von 25.000.000 Einheiten und der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption): (i) 2.500.000 USD aus der Zeichnung von 2.500.000 Sponsor-Optionsscheinen zur Deckung der anfänglichen Platzierungsprovision von Cantor-Aurel, zahlbar bei Abschluss des Angebots, und (ii) 3.350.000 USD aus der Zeichnung von 3.350.000 Sponsor-Optionsscheinen zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit (a) dem Angebot und der Zulassung und (b) mit der Suche nach einem geeigneten Unternehmen oder Geschäftsbereich für einen Unternehmenszusammenschluss sowie andere laufenden Kosten.



Die Sponsor-Organisation stellt dem Unternehmen zusätzliches Kapital durch die Zeichnung von bis zu 10.850.000 Optionsscheinen (bzw. bis zu 11.600.000 Optionsscheinen bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) über eine Privatplatzierung bereit, die einen Werktag vor dem Abrechnungsdatum zu einem Preis von 1,00 USD pro Sponsor-Optionsschein abgeschlossen wird. Die Erlöse der Privatplatzierung werden wie folgt verwendet (unter der Annahme eines maximalen Angebotsumfangs von 25.000.000 Einheiten und der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption): (i) 2.500.000 USD aus der Zeichnung von 2.500.000 Sponsor-Optionsscheinen zur Deckung der anfänglichen Platzierungsprovision von Cantor-Aurel, zahlbar bei Abschluss des Angebots, und (ii) 3.350.000 USD aus der Zeichnung von 3.350.000 Sponsor-Optionsscheinen zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit (a) dem Angebot und der Zulassung und (b) mit der Suche nach einem geeigneten Unternehmen oder Geschäftsbereich für einen Unternehmenszusammenschluss sowie andere laufenden Kosten.

Neben der Kostendeckung hat sich die Sponsor-Organisation dazu bereit erklärt, im Zusammenhang mit dem Angebot bis zu 5.000.000 USD (bzw. bis zu 5.750.000 USD bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) durch die Zeichnung von bis zu 5.000.000 Sponsor-Optionsscheinen (bzw. bis zu 5.750.000 Sponsor-Optionsscheinen bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) auf das Treuhandkonto einzuzahlen, um zusätzliche 0,20 USD je Stammaktie für den Fall von Stammaktienrückgaben im Kontext des Unternehmenszusammenschlusses oder einer Liquidation des Unternehmens nach Ablauf der Frist für den Unternehmenszusammenschluss bereitzustellen.



Neben der Kostendeckung hat sich die Sponsor-Organisation dazu bereit erklärt, im Zusammenhang mit dem Angebot bis zu 5.000.000 USD (bzw. bis zu 5.750.000 USD bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) durch die Zeichnung von bis zu 5.000.000 Sponsor-Optionsscheinen (bzw. bis zu 5.750.000 Sponsor-Optionsscheinen bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) auf das Treuhandkonto einzuzahlen, um zusätzliche 0,20 USD je Stammaktie für den Fall von Stammaktienrückgaben im Kontext des Unternehmenszusammenschlusses oder einer Liquidation des Unternehmens nach Ablauf der Frist für den Unternehmenszusammenschluss bereitzustellen.

Bei Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses werden die Sponsor-Aktien automatisch im Verhältnis 1:1 in Stammaktien umgewandelt (vorbehaltlich von Anpassungen gemäß bestimmter Verwässerungsschutzrechte), mit einem Anteil von 20 % an der Gesamtzahl der Stammaktien und Sponsor-Aktien, die nach Abschluss des Angebots ausgegeben werden.



Bei Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses werden die Sponsor-Aktien automatisch im Verhältnis 1:1 in Stammaktien umgewandelt (vorbehaltlich von Anpassungen gemäß bestimmter Verwässerungsschutzrechte), mit einem Anteil von 20 % an der Gesamtzahl der Stammaktien und Sponsor-Aktien, die nach Abschluss des Angebots ausgegeben werden.

Alle Sponsor-Aktien, die am zehnten Jahrestag des Unternehmenszusammenschlusses ausgegeben und im Umlauf sind, verfallen ohne Gegenleistung.



