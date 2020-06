Die neue Lösung ermöglicht kundenspezifische, immersive Videoerlebnisse – live und ständig verfügbar –, um Markenunternehmen beim Umstieg von realen Events auf virtuelle Events zu unterstützen

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV),die weltweit führende Plattform für Videotechnologie, stellte heute die Lösung Brightcove Virtual Event Experiences vor. Mit dieser Lösung können Unternehmen hochwertige virtuelle Events mit unvergesslichen, interaktiven Erlebnissen bereitstellen. Als Reaktion auf eine klare Nachfrage seitens des Marktes versetzt Brightcove Virtual Event Experiences Unternehmen in die Lage, Events mit marktführender Videotechnologie zu veranstalten, um weltweit auf sichere und zuverlässige Weise mit ihrem Zielpublikum in Kontakt zu treten.

Die Einführung von Videokommunikationstechnologien in Unternehmen nimmt rasant Fahrt auf. Laut dem aktuellen Brightcove Global Video Index für das erste Quartal 2020 stieg die Zahl der Videoaufrufe in Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 91 Prozent, wobei die vorläufigen Daten für die Monate April und Mai einen Anstieg der Videoaufrufe um fast 80 % bzw. 54 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten. Parallel zu dieser Entwicklung werden viele Präsenzveranstaltungen und -meetings auf Online-Video-Events umgestellt. Da die Wiederaufnahme großer Präsenzkonferenzen und -veranstaltungen nicht absehbar ist, suchen Marketing- und Veranstaltungsexperten nach einer Alternative für Präsenzveranstaltungen und lassen sich dabei von Brightcove beraten. In jüngster Zeit wurden technische Lösungen von Brightcove bei einer Reihe wichtiger B2B- und B2C-Veranstaltungen sowie bei Kunst-/Unterhaltungsveranstaltungen eingesetzt. Sie unterstützen Organisationen dabei, auf schnelle, einfache und sichere Weise ihre Angebote an den sich wandelnden Bedarf anzupassen und gleichzeitig neue Zielgruppen auf der ganzen Welt zu erreichen. Zu diesen Veranstaltungen zählen unter anderem:

ServiceNow Knowledge 2020

DocuSign MomentumLive

Talkdesk® Opentalk 2020 Virtual

NAB Show Express – über 40.000 Branchenprofis haben das digitale Messeangebot seit dessen Start bereits besucht

Die Konzertperformance „Streaming Outta Fenway“ von Dropkick Murphys, bei der Bruce Springsteen zugeschaltet wurde und die bisher mehr als 9 Millionen Live- und On-Demand-Zuschauer erreicht und mehr als 700.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke eingespielt hat

Die „At Home Gala" der Metropolitan Opera, an der mehr als 40 der renommiertesten Künstler aus aller Welt teilnahmen, wurde von mehr als 750.000 Menschen verfolgt

Es ist wichtiger denn je, mit Bestandskunden und potenziellen Kunden Kontakt aufnehmen zu können. Unternehmen erwarten innovative, messbare Erlebnisse für ihr Publikum, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten und die Beziehungen zu pflegen. Mit der Lösung Brightcove Virtual Events Experience können Unternehmen sofortige Maßnahmen ergreifen, mit denen sie sicherstellen, dass ihre wichtigen Präsenzveranstaltungen virtuell fortgesetzt werden können.

Zu den Features zählen:

Marken- und Benutzererlebnis: Beim Hosting über Brightcove haben Sie selbst das Benutzererlebnis des Zielpublikums und die Inhalte unter Kontrolle.

Beim Hosting über Brightcove haben Sie selbst das Benutzererlebnis des Zielpublikums und die Inhalte unter Kontrolle. Mehrwert für Sponsoren: Bieten Sie Sponsoren und Ausstellern Mehrwert durch integrierte Anzeigen, die konkrete, messbare Analysedaten liefern.

Bieten Sie Sponsoren und Ausstellern Mehrwert durch integrierte Anzeigen, die konkrete, messbare Analysedaten liefern. Qualität und globaler Maßstab: Stellen Sie Ihr Video-Event einem globalen Publikum in einer sicheren Umgebung per Streaming bereit.

Stellen Sie Ihr Video-Event einem globalen Publikum in einer sicheren Umgebung per Streaming bereit. Sicherheit : Konfigurieren Sie eine Vielzahl von Sicherheitsoptionen, die über Passwortschutz und Geoblocking hinausgehen, darunter SSO und Integration in Benutzerverwaltungslösungen.

: Konfigurieren Sie eine Vielzahl von Sicherheitsoptionen, die über Passwortschutz und Geoblocking hinausgehen, darunter SSO und Integration in Benutzerverwaltungslösungen. Sachkenntnis und Support: Wenden Sie sich an das Kundenserviceteam und an den Support von Brightcove, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

„Wie die meisten B2B-Unternehmen mussten wir schnell umdisponieren und aus einer geplanten Präsenzveranstaltung eine virtuelle Kundenkonferenz machen, als COVID-19 ausbrach. Unsere Strategie bestand darin, das Online-Arbeiten positiv aufzunehmen, aber zugleich auch einen Service anzubieten, der einer Performance glich und ein Gemeinschaftsgefühl schuf“, so Kathie Johnson, Chief Marketing Officer von Talkdesk. „Zu diesem Zweck fiel unsere Wahl auf die Plattform von Brightcove. Wir nutzten dessen Integrationspartner Pigeonhole für die Live-Umfragen und für die soziale Interaktion. Ein Analyst, der B2B-Kundenkonferenzen miteinander verglich, stellte fest, dass Opentalk 2020 Virtual ‚die beste Balance zwischen Veranstaltungsdauer, Inhalt und Engagement gefunden hat‘. Das mit Brightcove durchgeführte Entwicklungsverfahren verlief reibungslos, und die Resonanz auf unser Programm war äußerst positiv.“

„Die Pandemie ist der evolutionäre Auslöser für das Erstarken der Videotechnologie. Video-Events stehen heute an vorderster Front, wenn es darum geht, wie wir mit anderen kommunizieren und wie wir geschäftlich agieren. Videos ermöglichen es uns, in Verbindung zu bleiben, selbst wenn wir räumlich getrennt sind“, so Sara Larsen, Chief Marketing Officer von Brightcove. „Veranstaltungen sind ein Ort des Informationsaustauschs, des Lernens, der Geschäftsanbahnung und der Vernetzung. Wir benötigen jetzt mehr denn je zuvor Veranstaltungen, die uns im Rahmen eines virtuellen Videoerlebnisses verbinden und Erfolge feiern lassen. Brightcove Virtual Events Experiences ermöglicht es Unternehmen, außergewöhnliche virtuelle Veranstaltungen schnell und sicher durchzuführen, ohne das Erlebnis der Teilnehmer zu beeinträchtigen. Mit dieser Lösung unterstützen wir unsere Kunden nicht nur dabei, sich an das sich verändernde Umfeld anzupassen. Wir ermöglichen es ihnen auch, durch fesselnde, innovative, videogesteuerte digitale Erlebnisse mit ihrem Publikum in Verbindung zu bleiben.“

Weitere Informationen über Brightcove Virtual Event Experiences erhalten Sie unter: https://www.brightcove.com/en/solutions/virtual-event

Über Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)

Wir sind der führende Anbieter von Videotechnologie-Plattformen. Mit unseren preisgekrönten Technologien und Services unterstützen wir Unternehmen in über 70 Ländern bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen und beim Schaffen neuer Möglichkeiten, um ihre Zielgruppe durch Videos zu inspirieren, zu unterhalten und zu begeistern.

Seit unserer Gründung 2004 haben wir immer wieder Grenzen verschoben und eine robuste, skalierbare und intuitive Videoplattform für professionelle Anwendungen geschaffen. Dank unserer globalen Infrastruktur, einem unerreichten Kundendienst, einem umfassenden Partnernetz und laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Video von Brightcove Standards bei der professionellen Verwaltung, Verteilung und Monetarisierung von Videos. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com.

