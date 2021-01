Brightcove erhält zwei Technology and Engineering Emmy® Awards

Der führende Anbieter von Videolösungen wird für seine fundamentalen Beiträge zur Fernsehbranche und seine technologische Innovationskraft ausgezeichnet

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit zwei Emmy® Awards im Bereich „Technology and Engineering“ ausgezeichnet wurde, die von der National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) für herausragende technische Innovationen vergeben werden. Die Auszeichnung festigt die Führungsposition von Brightcove in der Branche als eine der wenigen Onlinevideoplattformen, die für herausragende Videodienste honoriert wurden.

Die Context Aware Encoding-Technologie von Brightcove wurde in der Kategorie „Development of Perceptual Metrics for Video Encoding Optimization“ (Entwicklung von Wahrnehmungsmetriken zur Optimierung der Videocodierung) für Exzellenz und technische Kreativität ausgezeichnet. Mithilfe dieser Technologie können Kunden Videos bereitstellen, die mit hoher visueller Qualität kodiert wurden, und gleichzeitig Bandbreitennutzung und Speicherkosten minimieren.

Außerdem wurden die Brightcove-Produkte Zencoder und Video Cloud in der Kategorie „Development of Massive Processing Optimized Compression Technologies“ (Entwicklung von Technologien zur Kompressionsoptimierung für hohe Verarbeitungskapazitäten) prämiert. Der Award honoriert die Innovationen von Brightcove bei der Entwicklung von Workflows für die Videotranscodierung in großem Maßstab und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, große Mengen an Videoinhalten sicher zu verwalten und gleichzeitig den Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren.

Robert P. Seidel, Chairman des Komitees für den Technology & Engineering Award, kommentierte: „Der Technology Emmy® Award wird an die „Werkzeugmacher“ der Branche verliehen, die das Fernsehen maßgeblich mitgeprägt und zu einem bestmöglichen Fernseherlebnis beigetragen haben. Wir freuen uns, Brightcove unter den Gewinnern zu haben.“

„Von Anfang an bestand unser Ziel darin, unseren Kunden auf der ganzen Welt branchenführende Technologien und Services bereitzustellen, damit sie mithilfe von Video ihre Geschäftsziele erreichen und übertreffen können“, so Jeff Ray, CEO bei Brightcove. „Heute feiern wir diesen Erfolg zusammen mit unseren Kunden. Dies ist nicht allein das Ergebnis der harten Arbeit und Beharrlichkeit unseres überragenden Teams, es zeigt auch unsere kontinuierlichen Anstrengungen für Innovation und unser Vorhaben, unseren Kunden Zugang zu den besten Technologien der fähigsten Köpfe zu bieten. Als ein Unternehmen, das mit dem Emmy® Award ausgezeichnet wurde, werden wir auch künftig immer wieder neu definieren, was Video für unsere Kunden leisten kann, und die Entwicklung der Branche voranbringen.“

Die Technology & Engineering Emmy® Awards werden an Einzelpersonen, Unternehmen oder wissenschaftliche und technische Organisationen für Entwicklungen und Standardisierungen von Technologien vergeben. Ein Komitee aus hochqualifizierten Ingenieuren aus der Fernsehbranche prüft technische Entwicklungen des Sektors und entscheidet, welche davon eine Auszeichnung verdient haben.

Brightcove besitzt mehr als 50 branchenprägende Patente und stellt Videolösungen für über 3.300 Kunden weltweit bereit. Zu seinem Kundenstamm gehören Mediengiganten wie AMC, Showtime Networks und Vox Media, Lebensmittel- und Getränkekonzerne wie Wendy‘s und Dunkin Brands, Institutionen der Unterhaltungsbranche wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, das virtuelle Bildungsunternehmen MasterClass, Sportpartner wie die USGA und viele mehr.

Informationen zu Brightcove

Bei optimaler technischer Umsetzung kann Video eine starke und dauerhafte Wirkung entfalten. Es öffnet Herzen. Es ändert Sichtweisen. Es fördert die Kreativität. Seit 2004 unterstützt Brightcove seine Kunden dabei, die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Video zu entdecken und zu erleben. Mit seiner preisgekrönten Technologie ermöglicht Brightcove Unternehmen in weltweit mehr als 70 Ländern, ihr Publikum auf mutige und innovative Weise zu berühren.

Brightcove erreicht dieses Ziel durch die Entwicklung von prämierten Technologien, die einst unmöglich erschienen, die Bereitstellung eines einzigartigen, kompromisslosen Kundensupports und die Nutzung des Know-hows und der Ressourcen einer globalen Infrastruktur. Video ist das attraktivste und aufregendste Medium der Welt. Nähere Informationen hierzu unter www.brightcove.com. Video That Means Business.™

Über die National Academy of Television Arts and Sciences

Die National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS) ist eine gemeinnützige Serviceorganisation, die sich der Förderung der Künste und Wissenschaften des Fernsehens und der kreativen Führung für künstlerische, pädagogische und technische Leistungen in der Fernsehbranche widmet. Die Organisation würdigt herausragende Qualität von Fernsehinhalten mit den begehrten Emmy® Awards der Kategorien News & Documentary, Sports, Daytime Entertainment und Daytime Creative Arts & Entertainment sowie für besondere Leistungen im Bereich Television Technology & Engineering.

Der NATAS gehören fast 18.000 Rundfunk- und Medienfachleute als Mitglieder an, die in 19 regionalen Sektionen landesweit vertreten sind. Neben der Preisverleihung bietet die NATAS umfangreiche Bildungsprogramme an, darunter ein regionales Studentenfernsehen und die National Student Production Awards für herausragende journalistische Arbeiten von Highschool-Schülern, sowie Stipendien, Publikationen und Aktivitäten für Branchenprofis und Zuschauer. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.theemmys.tv

