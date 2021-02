Brightcove erweitert mit der Einführung von Cloud Playout seine unübertroffene End-to-End-Videoplattform

Der Marktführer im Bereich Video für Unternehmen entwickelt weiterhin neue Innovationen und schafft Mehrwert für Kunden wie AMC, BookMyShow und SXSW

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, gab heute die Einführung von Brightcove Cloud Playout bekannt, einer neuen Funktion, die die End-to-End-Videoplattform von Brightcove erweitert und das Unternehmen zu einem der wenigen Online-Videoanbieter macht, die diese Funktion anbieten. Brightcove unterstützt Unternehmen dabei, ihr Geschäft durch Video voranzutreiben, und bietet dafür ein komplettes Video-Ökosystem mit modernster Technologie, Tools, unvergleichlichem Wissen und Kundensupport an. Die Einführung von Cloud Playout erweitert das mit dem Technology and Engineering Emmy® Award ausgezeichnete Brightcove-Angebot, denn die Kunden können durch die Konsolidierung aller Videoanforderungen auf einer einzigen Plattform nun noch mehr Zeit und Geld sparen.

Brightcove Cloud Playout ist eine brandneue Funktion der Lösung Brightcove Video Cloud, die es Content-Inhabern und -Organisationen ermöglicht, schnell und nahtlos einen Sendeplan sowohl von On-Demand-Videomaterial als auch von Live-Aufnahmen oder Veranstaltungs-Übertragungen in einem einzigen Stream zu programmieren. Dies sorgt für ein "Live-TV"-Erlebnis in Fernsehqualität, das vorab aufgezeichnete Inhalte nutzt, um das Publikum stärker einzubinden und neue Umsatzchancen zu schaffen. Dabei profitieren die Anwender von einem stark gestrafften Arbeitsablauf, da alle möglichen Videoanforderungen auf der einzigartigen All-inclusive-Plattform von Brightcove erfüllt werden.

Zu den ersten Nutzern dieser Funktion gehören neben dem langjährigen Brightcove-Kunden AMC auch das globale Unterhaltungsportal BookMyShow und andere Unternehmen. Im März 2021 wird SXSW Online als erster Brightcove-Kunde Cloud Playout für seine Konferenzen und Festivals nutzen.

“Horror-Genre-Enthusiasten sind eingefleischte Fans, und wegen der Auswirkungen von COVID-19 auf die Halloween-Feierlichkeiten haben wir uns für die Durchführung von ShudderFest entschieden, einem simulierten 24-Stunden-Live-Event nur für diese Zielgruppe", sagte Mike Zagari, ausführender Produzent von ShudderFest. "Mit Cloud Playout von Brightcove konnten wir unser Content-Material schnell zusammenstellen und Zeit bei unseren Video-Workflows sparen. Außerdem konnten wir unsere globale Fangemeinde erreichen, indem wir die Veranstaltung für jede Zeitzone auf der ganzen Welt problemlos in einer Schleife wiedergeben konnten."

"Als omnipräsente Plattform für alles, was mit Unterhaltung zu tun hat, bietet BookMyShow verschiedene Live-Veranstaltungsformate in den Bereichen Musik, Comedy, Theateraufführungen und vielen weiteren Bereichen, wobei das gesamte Repertoire sowohl in Form von Live-Veranstaltungen als auch in Form von aufgezeichneten Veranstaltungen virtuell zur Verfügung steht. So werden beispielsweise das Sunburn Home Festival, der Rambo Circus und internationale Künstler wie Willie Gomez, The Buckleys, Taylor Castro - um nur einige zu nennen - auf unserer Live-Entertainment-Plattform BookMyShow Online, powered by Brightcove, gehostet”, sagte Parikshit Dar, Mitgründer und Direktor von BookMyShow. "Mit Cloud Playout, der neuesten Brightcove-Funktion, konnten wir die Programmierung weitaus flexibler durchführen, und wir haben endlich eine End-to-End-Plattform für unsere wachsenden Videoanforderungen."

“Seit der Gründung von Brightcove hat Videoinnovation für uns höchste Priorität, und Cloud Playout demonstriert unsere Entschlossenheit, unseren Kunden die beste Technologie und die besten Tools zur Verfügung zu stellen, damit sie mit Video erfolgreich sind”, sagte Namita Dhallan, Chief Product Officer von Brightcove. “Cloud Playout ist die nächste Innovation auf unserer Plattform. Wir ermöglichen es den Kunden, die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten innerhalb einer einzigen Lösung effizienter zu gestalten, und ersparen ihnen so die zusätzlichen Kosten und Sicherheitsrisiken, die mit der Verwendung von Apps von Drittanbietern verbunden sind. Zugleich bieten wir ihnen die nötige Skalierbarkeit, um ihr Publikum rund um den Globus nach ihrem Zeitplan zu erreichen.”

Brightcove, das mehr als 50 branchenprägende Patente besitzt, lebt und atmet Video. Das Unternehmen stellt seine bahnbrechenden Videolösungen für mehr als 3.300 Kunden weltweit bereit. Zu diesem Kundenkreis gehören Branchenführer aus allen Regionen der Welt, von Mediengrößen wie Showtime Networks und Vox Media, Lebensmittel- und Getränkegiganten wie Chick-Fil-A und Dunkin Brands, Größen der Unterhaltungsbranche wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Anbieter von virtuellen Schulungen wie MasterClass, Sportpartner wie die USGA und viele andere.

Bei optimaler technischer Umsetzung kann Video eine starke und dauerhafte Wirkung entfalten. Es öffnet Herzen. Es ändert Sichtweisen. Es fördert die Kreativität. Seit 2004 unterstützt Brightcove seine Kunden dabei, die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Video zu entdecken und zu erleben. Mit seiner preisgekrönten Technologie ermöglicht Brightcove Unternehmen in weltweit mehr als 70 Ländern, ihr Publikum auf mutige und innovative Weise zu erreichen.

Brightcove erreicht dieses Ziel durch die Entwicklung von Technologien, die einst unmöglich erschienen, die Bereitstellung eines einzigartigen, kompromisslosen Kundensupports und die Nutzung des Know-hows und der Ressourcen einer globalen Infrastruktur. Video ist das attraktivste und aufregendste Medium der Welt. Nähere Informationen hierzu unter www.brightcove.com. Video That Means Business.™

