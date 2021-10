BRIGHTCOVE STELLT BRIGHTCOVE MARKETING STUDIO FÜR VERMARKTER VOR, UM BEWUSSTSEIN ZU SCHÄRFEN UND UMSÄTZE ZU STEIGERN

Neue Lösung verbessert Auffindung, Zugang, Kontrolle und finanzielle Erträge von Videoinhalten

Brightcove® Inc. (NASDAQ:BCOV) präsentierte heute das Brightcove Marketing Studio™, eine neue Lösung, die Vermarktern den Zugang ermöglicht, um auf bequeme Weise Videoinhalte zu finden, zu nutzen und wiederzuverwenden, die kostspielig zu erstellen sind und von Marketingteams unzureichend genutzt werden.

Marketingfachleute sind häufig gezwungen, unterschiedliche Systeme zu durchsuchen, um ideale Videos für ihre Initiativen zu finden, und oftmals fehlen Einblicke, welche Videos am erfolgreichsten sind oder welche bestehenden Inhalte nützlich wären. Die Technologiekomplexität stellt ein größeres Hindernis dar. Zwar betonen 3 von 4 Vermarktern, dass Videoinhalte „bedeutend“ oder „zentral“ für ihre Content-Strategien seien, aber über die Hälfte sagt, dass „unklare Abläufe“ oder „technische Zwänge“ sie daran hindern würden, Videoinhalte häufiger zu nutzen.1 Die Kosten für die Erstellung von Videoinhalten sind oftmals hoch, aber aufgrund der sich verändernden Bedürfnisse der Verbraucher und der auswärts arbeitenden Mitarbeiter, sind Videoinhalte wesentlich, um das Publikum in weitaus größerem Umfang anzusprechen und in der Lage zu sein, die Kapitalrendite zu quantifizieren.

Brightcove Marketing Studio bietet rollenbasierten Zugang zu Videoinhalten mithilfe der von einem Team bevorzugten sozialen Plattformen, Marketingautomatisierung, Digital-Asset-Management (DAM) und Content-Management-Tools.

Brightcove Marketing Studio bietet:



Intuitive und zentralisierte Videoverwaltung: Stellt alles bereit, was Vermarkter unmittelbar benötigen, darunter Videos in voller Länge, soziale Clips und Vorschaubilder.



Stellt alles bereit, was Vermarkter unmittelbar benötigen, darunter Videos in voller Länge, soziale Clips und Vorschaubilder.

Integration in bestehende Arbeitsabläufe: Legt das Video in Tools ab, welche die Vermarkter für einfaches Auffinden und Implementierung in sozialen, E-Mail-, Partner-, Web- und Event-Kampagnen verwenden.



Legt das Video in Tools ab, welche die Vermarkter für einfaches Auffinden und Implementierung in sozialen, E-Mail-, Partner-, Web- und Event-Kampagnen verwenden.

Intelligente Suche: Findet relevante Videos für jede Initiative mit intelligenter Kennzeichnung und Empfehlungen, die auf Thematik, Format, Zielgruppe und Käuferphase basieren.



Findet relevante Videos für jede Initiative mit intelligenter Kennzeichnung und Empfehlungen, die auf Thematik, Format, Zielgruppe und Käuferphase basieren.

Zuschauerinformation: Bietet Einblicke in die Videoleistung und Zuschauerbindung, dargestellt in intuitiven Dashboards oder bestehenden Analysesystemen von Drittanbietern.



„Die Zuschauer behalten 95 Prozent einer Nachricht in Erinnerung, wenn sie diese in einem Video betrachten - im Vergleich zu lediglich 10 Prozent, wenn sie sie in Form einer Textnachricht lesen, und Vermarkter verzeichnen eine um 49 Prozent schnellere Steigerung des Einkommens, wenn sie Videoinhalte verwenden, im Vergleich zu Vermarktern, die ohne Videos arbeiten“, so Jennifer Griffin Smith, Chief Marketing Officer bei Brightcove. „In der heutigen von Telearbeit geprägten (und künftig hybriden) Welt) steht nunmehr fest, dass uns Videoinhalte in die Lage versetzen, auf effizientere Weise Marken zu fördern, Mitarbeiter zu engagieren und Pipelines zu erstellen.“

Video wird zu einer zunehmend populären Form des Medienkonsums (ein Bericht von Forrester2 geht davon aus, dass diese Konsumform bis zum Jahr 2022 bis zu 82 Prozent des gesamten Internetverkehrs ausmachen wird). Daher müssen Vermarkter Wege finden, um Zielgruppen auf unterschiedlichen Plattformen und Geräten erreichen zu können. Das Brightcove Marketing Studio versetzt Vermarkter nun in die Lage, ihren Teams die Videoinhalte in Systemen verwendbar zu machen, die sie täglich nutzen, um die Erstellungskosten von Inhalten zu optimieren und bessere Ergebnisse zu ermöglichen.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Videotechnologielösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content konsumieren. In mehr als 70 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming, eine bessere Monetarisierung von Content sowie jeder Organisation eine effizientere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology & Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie Brightcove auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie uns auf www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

1 Von Brightcove beauftragte, urheberrechtlich geschützte SBI-Befragung von Führungskräften (Digital Leaders) und Marketingchefs bei 300 nordamerikanischen Technologie-, Einzelhandels- und Produktionsunternehmen.

2 ​The Forrester Tech Tide™: Video Technologies For Customer And Employee Experience, 4. Quartal 2020

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211005006211/de/

Ansprechpartner für Medienvertreter

Brightcove

Press@brightcove.com

Brodeur Partners

Alex Jafarzadeh

ajafarzadeh@brodeur.com