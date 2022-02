Brightcove übernimmt das führende Audience-Insights-Unternehmen Wicket Labs

Mit der Übernahme erweitert Brightcove seine robuste intelligente Videoplattform um Abonnenten- und Inhaltsdaten zur Erzielung einer maximalen Kapitalrendite

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), der weltweit führende Anbieter von Video für Unternehmen, gab jetzt die Übernahme von Wicket Labs bekannt, einem Unternehmen für Zielgruppenanalysen (Audience Insights), das Anwendern einen Einblick in Inhalte und Abonnentenanalysen bietet.

Auf der intelligenten Videoplattform von Brightcove können Kunden Videos in sendefähiger Qualität für Zuschauer in aller Welt bereitstellen und deren Effektivität mit umfassenden Echtzeitanalysen einschließlich Video- und Zuschauerinformationen quantitativ erfassen. Diese Analysen verhelfen den Anwendern zu einem besseren Verständnis der Video-Performance, der Zuschauerbindung und der Kapitalrendite. Mit diesen Daten können die Anwender mit Hilfe von Machine-Learning-Modellen das zukünftige Verhalten der Zuschauer vorhersagen und deren Bindung durch Empfehlungen auf Basis des Zuschauerverhaltens sowie durch personalisierte Wiedergabelisten und Inhaltsanalysen fördern.

Mit der Übernahme von Wicket Labs erhalten die Brightcove-Kunden Zugriff auf Content- und Abonnenteneinblicke, mit denen sie datengestützte Entscheidungen treffen können, um die Abonnentenakquise, -konvertierung, -bindung und -haltung zu verbessern. Die preisgekrönte Plattform von Brightcove umfasst nun die folgenden Zielgruppenanalysen:



Vertieftes Verständnis der Kundenlebensdauerwerte (Customer Lifetime Values, CLVs)



Analyse von Abonnentenkohorten



Analyse des Engagements und Empfehlungen zur Unterstützung der zielgruppenübergreifenden Bewerbung von Inhalten



Schlüsseltrends beim Zuschauerverhalten und bei den angesehenen Inhalten zum Verständnis der Faktoren, die langfristige Beziehungen und Mehrwert schaffen



Opt-in-Vergleichsbenchmarks



Diese Erkenntnisse vermitteln den Unternehmen ein besseres Verständnis für die Dynamik der Zielgruppen, die Quellen neuer Abonnenten, den Verlauf des Abonnementprozesses und die Steigerung der Abonnementeinnahmen durch Datenvisualisierungen und Dashboards. Mit dieser Übernahme intensiviert Brightcove sein Engagement für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um seinen Kunden tiefe Einblicke zu gewähren, mit denen sie wettbewerbsfähig bleiben und ihr Geschäft ausbauen können.

“Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden mit unserer intelligenten Videoplattform, die auf Analysen, KI und ML basiert, dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen, indem sie Zielgruppen ansprechen und ihre Inhalte monetarisieren”, sagte Brightcove-CPO Namita Dhallan. “Die Übernahme von Wicket Labs hilft uns dabei, unser Analytik-Angebot um Zielgruppenanalysen zu erweitern und unsere Ressourcen zu vergrößern, um unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten.”

“Wir freuen uns sehr, dass Brightcove sein robustes Analyseangebot um die Audience-Insights-Plattform von Wicket Labs erweitert”, sagte Sylvia George, SVP, Growth Marketing & Audience Strategy bei AMC Networks. “Die Möglichkeit, uns von einer Plattform aus ein vollständiges Bild von unserer Performance zu machen, von der Videoanalyse bis hin zu den Inhalten und den Einblicken in die Abonnenten, wird uns dabei helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen.”

“Wir freuen uns auf unseren Beitritt zu Brightcove und die Einbeziehung unserer Zielgruppenanalysen in die leistungsstarke Analytik und die führende Online-Videoplattform von Brightcove”, sagte Marty Roberts, Mitgründer und CEO von Wicket Labs. “Die Investitionen von Brightcove in Analytik, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind für die zukünftige Innovation der Videobranche von entscheidender Bedeutung.”

Brightcove wird die Video-Intelligence-Technologie, die Marke, die Marketingressourcen und die Kundenbeziehungen von Wicket Labs weltweit übernehmen. Die Mitbegründer von Wicket Labs und alle Mitarbeiter des Unternehmens werden in die Produkt- und Engineering-Organisation von Brightcove eingegliedert, um die Investitionen von Brightcove in erstklassige Analysen und Video-Intelligence-Lösungen zu verstärken.

Mehr dazu erfahren Sie unter www.brightcove.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Videotechnologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. In mehr als 70 Ländern ermöglicht die intelligente Brightcove-Videoplattform Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming und eine bessere Monetarisierung von Inhalten und jeder Organisation eine verbesserte Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Emmy® Awards für Innovation in den Bereichen Technologie und Engineering, einer im Branchenvergleich führenden Verfügbarkeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe für das, was mit Video möglich ist. Folgen Sie Brightcove auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie uns auch auf www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem Aussagen zu unserer Position bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, zum Abschluss der Übernahme von Wicket Labs und zur erfolgreichen Integration der Technologie, des Geschäfts und der Kunden von Wicket Labs sowie zu unserer Fähigkeit, unsere Führungsposition und Marktchancen auszubauen.

