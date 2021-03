Bringen Solar-Aktien das Depot 2021 zum Strahlen?

Strahlende Renditen oder dunkle Wolken über dem Depot? Solar-Aktien rückten an der Börse Stuttgart in den letzten Monaten zunehmend in den Fokus der Anleger – und bescherten diesen teils deutliche Gewinne. Was der Solar-Branche zuzutrauen ist und ob chinesische Unternehmen die Nase vorn haben, berichtet Andreas Lipkow von der comdirect.