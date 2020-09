Brinkhaus: Altmaier soll sich um die Schausteller im Land kümmern

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier beide (CDU) dazu aufgefordert, mehr für die durch die Coronakrise getroffenen Schausteller zu tun. Altmaier solle für die Schausteller eine Lösung finden, sagte Brinkhaus am Dienstag in der Fraktionssitzung der Union Teilnehmerkreisen zufolge. Weil in den vergangenen sechs Monaten viele Volksfeste und Großveranstaltungen abgesagt wurden, ist die Veranstaltungsbranche in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Das Bündnis "#Alarmstufe Rot", ein Zusammenschluss von verschiedenen Initiativen und Vereinen aus der Veranstaltungswirtschaft, will an diesem Mittwoch in Berlin demonstrieren. Die Initiatoren fordern finanzielle Hilfen des Staates./rew/DP/fba