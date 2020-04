Brinkhaus kritisiert Flickenteppich bei Corona-Regelungen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat den Flickenteppich unterschiedlicher Öffnungsregelungen einzelner Bundesländer in der Corona-Krise kritisiert. "Wir haben großen Respekt davor, dass es regionale Besonderheiten gibt", sagte Brinkhaus am Dienstag vor einer Videoschalte der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin. Die Ministerpräsidenten würden einen "harten und guten Job machen", ergänzte Brinkhaus. "Aber es wäre natürlich besser, wenn man einheitlich vorgehen würde."

"Die sehr unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern betrüben uns", sagte Brinkhaus. Wenn etwa in einem Land Outlet-Center geöffnet würden und in einem anderen Land damit restriktiv umgegangen werde, sei dies schwierig. Wenn zudem ein Land darüber nachdenke, größere Veranstaltungen möglich zu machen, aber andere sagten, dies sei auf absehbare Zeit nicht möglich, "dann ist das nicht gut in der Außenkommunikation, weil wir jetzt auch ein klares Bild gegenüber der Bevölkerung zeigen müssen".

Zu diesem klaren Bild gehöre, was Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gesagt habe, betonte Brinkhaus: "Wir lockern zwar, aber wir sind nicht über den Berg." Er ergänzte: "Wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass die Krise vorbei ist, weil Geschäfte wieder aufmachen, dann ist das definitiv falsch. Und diesem Eindruck müssen wir entgegenarbeiten."

Brinkhaus wies zugleich Kritik von europäischen Partnerländern zurück, Deutschland zeige in der Corona-Krise keine ausreichende Solidarität. Man sei nicht nur guter Europäer, wenn man einer Vergemeinschaftung von Schulden zustimme. Deutschland sei klar, dass es mehr in das europäische Projekt investieren müsse - und das wolle man auch tun. Man werde aber nicht mit Zahlen ins Rennen gehen - "das muss dann also auch entsprechend ausdiskutiert werden". Zunächst wolle man über die europäischen Projekte zur Beseitigung der Corona-Krise sprechen und danach über die entsprechenden Summen./bk/DP/fba