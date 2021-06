Brinkhaus sieht 'Rückenwind' für Bundestagswahl

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus sieht im CDU-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ein gutes Omen für die Bundestagswahl im September. "Natürlich bringt uns das auch Rückenwind für Berlin", sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD. "Jetzt haben wir gewonnen. Deswegen ist es auch ein Sieg von Armin Laschet." Brinkhaus fügte hinzu, die Landtagswahl habe gezeigt, dass die CDU auch unter einem Bundesvorsitzenden Laschet "regierungsfähig" sei./cs/DP/he