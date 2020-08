Brinkhaus verlangt Laptops für alle Lehrer

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die Länder aufgerufen, bis Ende des Jahres nach Möglichkeit alle Lehrerinnen und Lehrer mit einem Laptop und entsprechender Software auszustatten. Zudem sei für die Schulen auch ein IT-Manager nötig. Brinkhaus sagte am Mittwoch in der ARD, grundsätzlich sei bei den Lehrerinnen und Lehrern ein großes Engagement vorhanden im Bereich der Digitalisierung. Zurzeit müssten aber die meisten mit ihrem Privatgerät arbeiten. Das müsse sich ändern. Das sei am Ende des Tages auch "eine Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Landes".

"Natürlich gibt es einige, die sich verweigern. Das geht nicht. Das geht auch in der Privatwirtschaft nicht", sagte Brinkhaus.

An diesem Donnerstag kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Kultusministerinnen und -ministern zusammen, um unter anderem Probleme der Schulen unter Corona-Bedingungen zu erörtern./rm/DP/fba