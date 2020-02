Brinkhaus verteidigt Vorabsprachen für Parteivorsitz

BERLIN (dpa-AFX) - Im Rennen um den CDU-Parteivorsitz hat Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus verteidigt, dass es Vorabsprachen mit den potenziellen Anwärtern gibt. "Das wird immer so gesagt: "Naja, Hinterzimmer ist irgendwo ganz schlimm." Das ist ja einfach nur ein Synonym dafür, dass Menschen sich zusammensetzen und gucken, wie kriegen wir eine gemeinsame Lösung hin", sagte Brinkhaus der RTL/ntv-Redaktion. "Ich würde sagen, das tut uns gut, wenn diejenigen, die sich geeignet fühlen, sich einfach mal zusammensetzten und schauen, in welcher Konstellation Zusammenarbeit am besten möglich ist."

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Gespräche geführt mit allen, die als Anwärter für den Parteivorsitz oder die Kanzlerkandidatur gehandelt werden: Ex-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz, Außenausschuss-Chef Norbert Röttgen, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn. Vor allem Röttgen hatte eine Mitgliederbefragung gefordert und erklärt: "Ich bin für offenen Wettbewerb und Transparenz und nicht für Hinterzimmer."

Brinkhaus warnte vor einem Verfahren wie bei der SPD-Vorsitzendenkür, bei der es eine monatelange Mitgliederbeteiligung gegeben hatte. "Ein Streit, ein Zerlegen auf offener Bühne, wie das teilweise in der SPD der Fall war, das wünsche ich meiner Partei nicht", sagte er.

Eine eigene Kandidatur für den Vorsitz schloss Brinkhaus aus. "Ich glaube diese Frage stellt sich auch nicht, weil: Männliche Bewerber über 50 aus Nordrhein-Westfalen - da besteht momentan kein Mangel."

Das Verfahren will der CDU-Vorstand am Montag erörtern. "Wenn ein Zeitplan da ist, dann ist auch die Zeit, dass man sich erklären sollte, wenn man denn kandidieren möchte", sagte Brinkhaus. "Ich denke, das wird sich in den nächsten zwei Wochen zurechtruckeln."/and/DP/jha