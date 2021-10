Brinkhaus warnt Ampel-Parteien vor deutschem Sonderweg bei Migration

Berlin (Reuters) - Der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, hat die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP vor einem deutschen Sonderweg in der Migrationspolitik gewarnt.

Nach einem Besuch an der deutsch-polnischen Grenze forderten Brinkhaus und Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) die Bundesregierung auf, sowohl den Druck auf Belarus zu erhöhen als auch die Kontrollen an der Grenze zu intensivieren. Frei sprach sich aber gegen Grenzschließungen aus. Hintergrund der Warnung ist die steigende Zahl an Migranten aus Irak, Syrien oder Afghanistan, die über Belarus und dann Polen nach Deutschland kommen. Dabei handele es sich überwiegend um junge Männer, sagte Brinkhaus.

Der Unions-Fraktionschef sagte, die noch amtierende Bundesregierung müsse handeln - auch in Abstimmung mit der sich bildenden neuen Regierung. Das Sondierungspapier lege aber den Verdacht nahe, dass eine Ampel-Koalition in eine andere Richtung steuere als anderen EU-Staaten. Er verwies auf die Ausweitung des Familiennachzugs und besseren Sozialleistungen. Die meisten anderen EU-Staaten gingen gerade den anderen Weg, so dass ein Pull-Effekt Deutschlands drohe.

Fraktionsvize Frei sagte, dass es bereits jetzt 10.000 Asylanträge mehr gebe als im ganzen Jahr 2020. Nach dem Abflachen der Corona-Pandemie nähmen die Migrationsbewegungen wieder zu. Das Thema komme nicht neu auf die Tagesordnung. "Im Grunde war es nie wirklich weg", sagte der CDU-Politiker. Man sehe zudem, dass viele Staaten wie Marokko, die Türkei oder nun Belarus das Thema Migration auch als politische Waffe gegen die EU einsetzten.