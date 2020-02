Brinkhaus will nicht für CDU-Vorsitz kandidieren

Berlin (Reuters) - CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus hat eine Kandidatur für den CDU-Vorsitz für sich ausgeschlossen.

"Ich glaube diese Frage stellt sich auch nicht, weil männliche Bewerber über 50 aus Nordrhein-Westfalen - da besteht momentan kein Mangel", sagte Brinkhaus am Donnerstag bei RTL/ntv. Zugleich verteidigte er die Gespräche von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit potenziellen Bewerbern gegen Kritik des Bewerbers Norbert Röttgen.

Anders als Röttgen lehnte Brinkhaus einen Mitgliederentscheid ab und betonte, dass vertrauliche Gespräche wichtig seien. Der Begriff "Hinterzimmer" diskreditiere, "dass Menschen sich zusammensetzen und gucken, wie kriegen wir eine gemeinsame Lösung hin", sagte Brinkhaus. "Ich würde sagen, das tut uns gut, wenn diejenigen, die sich geeignet fühlen, sich einfach mal zusammensetzten und schauen, in welcher Konstellation Zusammenarbeit am besten möglich ist." Er verwies auf die SPD. Diese habe sich auf offener Bühne zerlegt.

Brinkhaus rechnet damit, dass sich alle Bewerber in den kommenden zwei Wochen erklären. Neben Röttgen werden Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz als Interessenten gehandelt. Alle stammen aus Nordrhein-Westfalen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will den CDU-Gremien am Montag einen Verfahrensvorschlag zur Auswahl machen.