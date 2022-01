Bristol Myers Squibb entscheidet sich für ZS zur Optimierung der globalen Vermarktung und der Analysekapazitäten

Das weltweit tätige Dienstleistungsunternehmen ZS wurde vom marktführenden biopharmazeutischen Unternehmen Bristol Myers Squibb (BMS) (NYSE:BMY) ausgewählt, seine weltweite Organisation für kommerzielle Analysen zu unterstützen. Die Vereinbarung stützt sich auf die bereits bestehende, erfolgreiche Partnerschaft zwischen BMS und ZS aus dem Jahr 2015 und baut diese weiter aus.

„Wir freuen uns darauf, BMS weiter zu unterstützen. Es ist uns eine Ehre, einem der innovativsten biopharmazeutischen Unternehmen der Welt dabei zu helfen, seine Analysekapazitäten zu transformieren und das Geschäft voranzutreiben“, so Jaideep Bajaj, Chairman von ZS.

Die Arbeit wird die Business Insights & Analytics (BIA)-Gruppe von BMS unterstützen – eine globale, zentralisierte Organisation, die dazu beiträgt, den Geschäftserfolg für alle Märkte und Geschäftsbereiche von BMS durch die angemessene Nutzung von Daten zu fördern. Der Aufgabenbereich umfasst Bereiche wie Data Science, Marketing-Mix, Prognosen, Geschäftsentwicklung und Markenanalytik für mehr als 65 Märkte.

„Seit mehr als 30 Jahren arbeiten BMS und ZS zusammen, um geschäftliche Herausforderungen zu lösen und unternehmensweite Auswirkungen zu erzielen“, erläuterte Rohan Fernando, ZS-Kundendienstleiter für BMS. „Wir sind sehr erfreut, diese Partnerschaft fortzusetzen und BMS dabei zu unterstützen, Innovationen zu entwickeln und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, die letztendlich zur Verbesserung der Patientenergebnisse beitragen.“

Über ZS

ZS ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das Seite an Seite mit Unternehmen an der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten arbeitet, die den Kundennutzen und die Unternehmensergebnisse steigern. Wir nutzen unsere umfassende Branchenkenntnis, modernste Analysen, Technologien und Strategien, um Lösungen zu entwickeln, die in der Praxis funktionieren. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und über 10.000 ZS-Mitarbeitern in mehr als 25 Niederlassungen weltweit setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, Unternehmen und deren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.zs.com oder folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn.

