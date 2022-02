Bristol-Myers Squibb schüttet Dividende aus

Der amerikanische Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb Co. (ISIN: US1101221083, NYSE: BMY) wird seinen Aktionären an diesem Dienstag eine vierteljährliche Dividende von 0,54 US-Dollar ausbezahlen. Gegenüber dem Vorquartal (0,49 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 5 Cents bzw. 10,2 Prozent. Record day war der 7. Januar 2022. Damit steigerte Bristol-Myers Squibb die Dividende das 13. Jahr in Folge.

Das New Yorker Unternehmen schüttet auf das Jahr gerechnet 2,16 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 64,88 US-Dollar (Stand: 31. Januar 2022) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 3,32 Prozent.

Bristol-Myers Squibb ist ursprünglich im Jahr 1858 in Brooklyn gegründet worden. Im Jahr 1989 erfolgte die Fusion der Unternehmen Bristol-Myers Company und Squibb Corporation. Im November 2019 wurde der Kauf des Biopharma-Spezialisten Celgene abgeschlossen. Bristol-Myers Squibb ist auf Krebsmedikamente, Entzündungen und Erkrankungen des Immunsystems und der Blutgefäße spezialisiert.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Plus von 4,06 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 144,08 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Januar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de