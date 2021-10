Briten drohen mit einseitigen Maßnahmen im Streit mit EU über Nordirland

Lissabon (Reuters) - Im Streit mit der Europäischen Union über die Umsetzung des Brexit-Vertrages erhöht Großbritannien den Druck.

Der britische Brexit-Minister David Frost forderte am Dienstag substanzielle Veränderungen am Nordirlandprotokoll, das Teil des 2020 abgeschlossenen Brexit-Vertrags ist. "Es muss geändert werden", sagte er in einer Rede in Lissabon. Er erneuerte die Forderung, dass bei Streitigkeiten nicht der Europäische Gerichtshof zuständig sein dürfe. Der stellvertretende irische Ministerpräsident Leo Varadkar widersprach umgehend: Der Gerichtshof interpretiere europäisches Recht und europäische Standards. "Ich verstehe nicht, wie ein britisches Gericht oder ein anderes Gericht das machen könnte", sagte er in Dublin.

Seit Monaten streiten Großbritannien und die EU über das Nordirlandprotokoll. Es regelt, dass das britische Nordirland weiter Teil des EU-Binnenmarkts bleibt und sich deshalb an die Zollregeln der EU halten muss. Dadurch soll eine harte Grenze in Irland vermieden werden. Deswegen unterliegen Waren, die vom britischen Kernland über die Irische See nach Nordirland transportiert werden, Zollkontrollen. Dies hat zu Unterbrechungen in Teilen des Warenflusses geführt und Verdruss in der Regierung in London ausgelöst.

Wesentlicher Teil des Nordirlandprotokolls ist der Paragraf 16, der als Notmaßnahme in bestimmten Fällen Grenzkontrollen erlaubt. Wichtigstes Ziel des gesamten Protokolls ist die Wahrung des Friedens in Nordirland. Jahrzehntelang haben dort Nationalisten mit bewaffneten Angriffen versucht, den Anschluss an Irland zu erzwingen. Auf sie könnte eine harte Grenze als Provokation wirken. Ihnen stehen die Anhänger eines Verbleibs im Vereinigten Königreich gegenüber, die Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens entschieden ablehnen.

In Lissabon warnte Frost nun, Großbritannien könne einige Maßnahmen bezüglich Nordirland ohne Abstimmung mit der EU ergreifen. "Es ist unsere Pflicht, Frieden und Wohlstand in Nordirland zu gewährleisten und das könnte es notwendig machen, den Artikel 16 zu benutzen." In der Vergangenheit sind zunehmend Waren aus Irland nach Nordirland über die grüne Grenze exportiert worden. Varadkar wies in seiner Stellungnahme darauf hin, das Nordirlandprotokoll habe in Nordirland Versorgungsschwierigkeiten wie im britischen Kernland vermieden.

Es wird erwartet, dass die EU an diesem Mittwoch ihre Vorschläge zur Lösung der Probleme vorstellen wird. Bereits vor Monaten hatte Großbritannien Reformvorschläge gemacht. "Wenn die EU nun sagt, dass das Protokoll - das in großer Hast in einer Zeit großer Ungewissheit aufgesetzt wurde - niemals verbessert werden kann, dann ist das ein historisches Fehlurteil", sagte Frost. Die EU-Kommission erklärte, die Äußerungen von Frost sollten nicht kommentiert werden bevor die eigenen Reformvorschläge bekannt seien.