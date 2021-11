Briten schlagen Nachbesserung nationaler Klimaziele vor

Glasgow (Reuters) - Die britische Präsidentschaft des Weltklimagipfels dringt auf einen Beschluss zu Verschärfungen bei nationalen Klimazielen innerhalb eines Jahres.

Ihr am Mittwochmorgen veröffentlichter Entwurf für die Abschlusserklärung des Treffens sieht Nachbesserungen vor allem bei den Anstrengungen im laufenden Jahrzehnt vor. Die Staaten sollten "ihre Ziele bis 2030 überprüfen und so verschärfen, dass sie Ende 2022 im Einklang mit der im Weltklimavertrag vereinbarten Vorgabe zur Erd-Erwärmung stehen", heißt es im Entwurf. Dort ist verankert, dass die Welt sich im Vergleich zur vorindustriellen Zeit nur um deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad, erwärmen darf.

Davon ist die Weltgemeinschaft auch bei Berücksichtigung der Zusagen rund um den Glasgower Klimagipfel weit entfernt. Einer Studie der Organisation "Carbon Action Tracker" zufolge, wird sie 2,4 Grad erreichen. Vor allem China als weltgrößter Treibhausgas-Emittent steht in der Kritik, da das Land vor Glasgow seine Ziele kaum verschärft hat.

Die Umweltorganisation Greenpeace nannte den Entwurf der Briten völlig unzureichend. "Dieses Papier ist kein Plan zur Entschärfung der Klimakrise. Es ist eine Vereinbarung, dass wir alle die Daumen drücken und das beste hoffen. Es ist eine höfliche Bitte, dass die Staaten vielleicht, möglicherweise, im nächsten Jahr mehr tun."

Über den Entwurf wird nun zwischen den Umweltministern der Staaten in den nächsten Tagen gerungen. Eigentlich ist der Abschluss der Konferenz für Freitag vorgesehen. Es sind allerdings noch viele weitere Fragen zu klären, die der Entwurf nicht beantwortet. So geht es um die Unterstützung der ärmeren Länder vor allem nach 2025 sowie Standards zum Handel von Emissionsrechten unter den Staaten. Auch Regelungen, wie die verschiedenen Klimaziele vergleichbar gemacht werden können, fehlen noch.

STOPP VON FÖRDERUNG FOSSILER BRENNSTOFFE GEFORDERT

In dem Entwurf werden die Staaten dazu aufgefordert, die Subventionen für fossile Brennstoffe zu stoppen. Ein festes Datum wird aber nicht genannt. Deutschland hatte sich am Dienstag einer Initiative von rund 20 Staaten angeschlossen, wonach es keine staatliche Förderung von Öl- und Gas-Projekten im Ausland ab 2023 mehr geben soll. Ausgenommen sind davon spezielle Vorhaben, die etwa Staaten bei der Verhinderung von Gas-Lecks in Leitungen unterstützen.

Nicht anschließen wird sich Deutschland einem Vorstoß der Briten, wonach Verbrenner-Pkw nach 2040 nicht mehr produziert werden sollen. Grund ist, dass es hier innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Positionen gibt, was den Einsatz von synthetischen, klimaneutralen Kraftstoffen in Verbrennern angeht. Das Umweltministerium lehnt den Einsatz ab, da E-Fuels knapp bleiben werden und eher im Flug- oder Schiffsverkehr eingesetzt werden sollten. Diese Position findet sich laut dem Ministerium auch in der Absichtserklärung. Andere Bundesministerien wie das für Wirtschaft befürworten aber einen technologie-offenen Einsatz auch solcher Brennstoffen.

Mehrere große Autokonzerne haben die Absichtserklärung ebenfalls unterschrieben, darunter der deutsche Hersteller Daimler. BMW und Volkswagen dagegen nicht.