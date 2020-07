Briten schließen Quarantäne für Reisende aus Deutschland nicht aus

London (Reuters) - Die britische Regierung schließt nicht aus, ihre Quarantäne-Vorschriften auf Reisende aus Deutschland und Frankreich auszuweiten.

Auf die Frage, ob die beiden Länder nach Spanien als nächstes unter die Isolations-Regelungen fallen könnten, sagte Gesundheitsstaatssekretärin Helen Whately am Montag, die Lage müsse laufend geprüft werden. "Wenn wir sehen, dass die Raten in einem Land hochgehen, wo im Moment kein Quarantänebedarf besteht, ... würden wir Maßnahmen ergreifen müssen, weil wir nicht riskieren dürfen, dass das Coronavirus erneut in Großbritannien verbreitet wird." Großbritannien hatte kurzfristig eine 14-tägige Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Spanien-Urlaub eingeführt.