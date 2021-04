Britische Arbeitslosigkeit fällt Anfang 2021 überraschend

London (Reuters) - Trotz der andauernden Corona-Krise in Großbritannien ist die Arbeitslosenquote zum Jahresanfang das zweite Mal in Folge gesunken.

In den Monaten Dezember bis Februar fiel sie zum vorausgegangenen Drei-Monats-Zeitraum leicht von 5,0 auf 4,9 Prozent, wie das Nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten einen leichten Anstieg auf 5,1 Prozent erwartet. "Die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten weitgehend stabil war", erklärte das ONS.

Die Zahl der Beschäftigten der Unternehmen sank - entgegen der jüngsten Verbesserungen - zwischen Februar und März allerdings um 56.000. Damit stieg die Gesamtzahl der Arbeitsplätze, die seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verloren gingen, laut Statistikamt auf 813.000. Großbritanniens Wirtschaft schrumpfte 2020 um fast zehn Prozent. Doch die Impfkampagne ist deutlich schneller und erfolgreicher als in den meisten anderen europäischen Ländern und schürt Hoffnung auf eine kräftige konjunkturelle Erholung in diesem Jahr. Während Großbritannien in der dritten Pandemie-Welle bereits Lockerungen vorantreibt, haben viele EU-Staaten ihren Kampf gegen die Virus-Krise zuletzt noch verschärft.