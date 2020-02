Britische Aufsicht warnt KPMG & Co vor Testat-Problemen durch Virus

London (Reuters) - Die britischen Aufsichtsbehörden haben die Wirtschaftsprüfer aufgefordert, alles zu unternehmen, um internationalen Großkonzernen trotz der Probleme durch das Coronavirus fristgerecht Testate erteilen zu können.

So müssten die Bilanzprüfer über Alternativen entscheiden, durch die sie notwendige Informationen bekämen, sagte ein Sprecher der Bilanzprüfer-Aufsicht FRC am Sonntag.

Global agierende Unternehmen wie Deloitte, KPMG, EY und PwC prüfen oft die Bücher internationaler Großkonzerne, die zum Teil auch Geschäfte in China betreiben - dem Ausgangsland des neuen Coronavirus. Für diese Prüfungen gibt es festgelegte Termine. Sollten sich diese verschieben, könnte das unter Investoren zu Unruhe führen. Bilanzprüfer außerhalb Chinas stehen wegen des Virus aber vor Problemen etwa durch Einreise-Beschränkungen in die Volksrepublik, obwohl sie eigentlich nach China kommen müssten, um dort vor Ort für ihre Testate Bücher unter die Lupe zu nehmen. Ein Weg zur Lösung des Problems für die großen Prüfer könnte sein, entsprechende Fachleute in China selbst zu finden, mit denen sie dann zusammenarbeiten.