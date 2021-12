Britische Außenministerin Truss übernimmt Brexit-Verhandlungen

London (Reuters) - Nach dem Rücktritt des Brexit-Ministers David Frost übernimmt Außenministerin Liz Truss dessen Aufgaben mit sofortiger Wirkung.

Das gab die britische Regierung am Sonntagabend bekannt. Truss soll mit der Europäischen Union (EU) die Umsetzung des Nordirland-Protokolls verhandeln. Frost hatte am Samstag seinen Hut genommen. Grund für seinen Rückzug war Unzufriedenheit mit dem Kurs der Regierung unter Premierminister Boris Johnson. Johnson steht wegen der Corona-Politik und Skandalen in seiner Partei stark unter Druck. Frosts Rücktritt war ein weiterer Schlag ins Kontor für Johnson.