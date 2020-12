Britische Brexit-Hardliner geben EU-Vertrag vor Abstimmung ihren Segen

London/Brüssel (Reuters) - Eine konservative Pro-Brexit-Gruppe von britischen Abgeordneten hat dem neuen Handelsvertrag mit der EU ihren Segen erteilt.

Die European Research Group (ERG) erklärte am Dienstag, das Abkommen schütze die Souveränität des Königreiches und respektiere die Normen für zwischenstaatliche Vereinbarungen. Das britische Parlament soll am Mittwoch über die Vereinbarung abstimmen, die Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Heiligabend verkündet hatten. Da die oppositionelle Labour-Partei den Vertrag unterstützt, dürften die Stimmen der ERG-Anhänger unter Johnsons Konservativen nicht entscheidend sein.

Großbritannien ist seit Januar nicht mehr Mitglied der EU. Allerdings läuft bis Ende des Jahres eine Übergangsfrist, in der weiter die EU-Regeln gelten. Das neue, über Monate ausgehandelte Abkommen regelt nun insbesondere die künftigen Handelsbeziehungen zwischen beiden Wirtschaftsräumen. Neben dem britischen Parlament muss auch das EU-Parlament das Abkommen ratifizieren. Dies ist bis Ende Februar geplant. Bundesaußenminister Heiko Maas zufolge stimmten die 27 EU-Mitgliedsstaaten inzwischen wie erwartet der Vereinbarung zu, womit es ab dem 01. Januar provisorisch in Kraft treten kann.