Britische Café-Kette Costa will mehr als 1600 Stellen abbauen

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der Umsatzausfälle wegen der Corona-Krise hat die Café-Kette Costa drastische Sparmaßnahmen angekündigt. 1650 Stellen seien von Entlassungen bedroht, schrieb das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung. Das entspricht etwa jedem zehnten Job der Kette, die in Großbritannien bislang 2700 Cafés betreibt. Zuvor hatte bereits die konkurrierende Kaffee- und Sandwich-Kette Pret A Manger angekündigt, fast 3000 Stellen zu streichen.

Die Unternehmen können die Umsatzausfälle der wochenlangen Corona-Zwangspause nicht ausreichend kompensieren. Außerdem leiden sie darunter, dass weiterhin weniger Menschen in den britischen Innenstädten unterwegs sind als vor der Pandemie./swe/DP/jha