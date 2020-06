Britische Fischerei-Industrie warnt EU zum Verhandlungsstart

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die britische Fischerei-Industrie hat die Europäische Union dazu aufgefordert, Fragen rund um den Fischfang nicht mit Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zu verbinden. Das wäre die schlechteste Lösung, teilten Branchenvertreter am Dienstag zum Start der vierten Verhandlungsrunde zwischen Brüssel und London über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen mit. Schiffe aus der EU fischten sechs Mal so viel in britischen Gewässern wie die eigenen Schiffe, kritisierten sie.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte bereits mehrfach angekündigt, die Kontrolle über die landeseigenen Fischereigewässer zurückzuholen. Ziel der EU ist es hingegen, dass sich möglichst wenig ändert und man die Fischgründe nach festgelegten Regeln gemeinsam nutzt. Großbritannien exportiert jährlich Fisch für etwa 1,79 Milliarden Euro - den größten Teil davon in die EU. Fisch und Handel gehören daher zusammen, wird in Brüssel argumentiert.

Tatsächlich kann Großbritannien nach internationalem Recht einen Bereich von bis zu 200 Seemeilen um seine Küsten als ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchen - davon sind ausgerechnet die fischreichsten Gebiete der Nordsee betroffen. Doch die Ausdehnung der ausschließlichen Wirtschaftszone von einst nur 12 auf 200 Seemeilen wurde erst eingeführt, als Großbritannien bereits Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war.

Großbritannien ist Ende Januar aus der Staatengemeinschaft ausgetreten, bleibt aber in einer Übergangsphase bis Ende des Jahres noch im Binnenmarkt und der Zollunion. Sollte in dieser Zeit kein Abkommen gelingen, müssten Zölle und andere Handelsbeschränkungen eingeführt werden. Die Fischerei ist einer von mehreren Bereichen, in denen sich London und Brüssel noch nicht einigen konnten. Die ersten drei Verhandlungsrunden brachten keine größeren Fortschritte./si/DP/men