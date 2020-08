Britische Industrieproduktion erholt sich weiter von Corona-Einbruch

LONDON (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in Großbritannien hat sich im Juni weiter vom drastischen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Im Monatsvergleich sei die Fertigung in den Industrieunternehmen um 9,3 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Dies ist der zweite Produktionsanstieg in Folge, nachdem die Fertigung im April um mehr als 20 Prozent eingebrochen war.

Analysten hatten mit einer Fortsetzung der Erholung gerechnet. Sie waren für Juni aber nur von einem Zuwachs der Produktion um 9,0 Prozent im Monatsvergleich ausgegangen.

Das Ausmaß des Einbruchs in der Corona-Krise zeigt weiterhin der Jahresvergleich. Demnach lag die Fertigung im Juni um 12,5 Prozent niedriger als im Juni 2019./jkr/stk