Britische Inflation erreicht 30-Jahreshoch

LONDON (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Großbritannien wird immer stärker. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,4 Prozent, wie das nationale Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Erhebung im Jahr 1997. In den Jahren zuvor war die Rate letztmalig im Jahr 1992 höher gewesen, wie sich aus Modellrechnungen des ONS ergibt. Die Erwartungen von Analysten, die mit 5,2 Prozent gerechnet hatten, wurden übertroffen.

Preisauftrieb kam im Jahresvergleich von haushaltsnahen Dienstleistungen und vom Transportsektor. Teurer wurden unter anderem Lebensmittel, nichtalkoholische Getränke, Restaurant- und Hotelbesuche, Möbel und Bekleidung.

Die britische Notenbank hat auf die hohe Teuerung bereits reagiert und im vergangenen Jahr eine erste Zinsanhebung seit Ausbruch der Corona-Pandemie vorgenommen. Im laufenden Jahr werden weitere Anhebungen erwartet./bgf/eas