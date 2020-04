Britische Inflation sinkt - Corona-Krise und billiges Öl dämpfen Preisauftrieb

London (Reuters) - In Großbritannien ist die Inflationsrate auf dem Rückmarsch. Sie verringerte sich im März auf 1,5 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte.

Insbesondere der jüngste Ölpreisverfall drückt die Inflation. Zudem sind wegen der Bekämpfung der Corona-Pandemie weite Teile des öffentlichen Lebens zum Erliegen gekommen, was ebenfalls für weniger Preisdruck sorgt. Experten hatten mit dem Rückgang gerechnet, nachdem die Jahresteuerung im Februar bei 1,7 Prozent gelegen hatte. Die Inflation entfernt sich damit weiter vom Ziel der Bank of England (BoE), die einen Wert von 2,0 Prozent als ideal für die Konjunktur anstrebt. Die BoE hat den Leitzins auf das Rekordtief von 0,1 Prozent gesenkt und ihre Wertpapierkäufe ausgeweitet, um den Corona-Schock für die Wirtschaft abzumildern. Die BoE geht davon aus, dass die Inflationsrate im Zuge der Virus-Krise und vor dem Hintergrund des jüngsten Ölpreisverfalls im Frühjahr unter die Marke von 1,0 Prozent absinken wird.