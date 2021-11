Britische Inflationsrate auf Zehn-Jahres-Hoch - Zinserhöhung naht

London (Reuters) - Der stärkste Anstieg der Verbraucherpreise seit zehn Jahren macht eine Zinserhöhung in Großbritannien noch in diesem Jahr wahrscheinlicher.

Die Preise stiegen im Oktober um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Damit hat sich der Auftrieb erheblich beschleunigt: Im September hatte die Inflationsrate bei 3,1 Prozent gelegen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten zwar einen weiteren Anstieg erwartet, allerdings nur auf 3,9 Prozent. "Der größte Aufwärtsdruck kam von Strom, Gas und anderen Brennstoffen", erklärten die Statistiker die Entwicklung.

Die Teuerungsrate liegt damit weit über dem Zielwert der Bank of England von zwei Prozent. Dadurch steigt nun die Wahrscheinlichkeit, dass sie als erste große Zentralbank der Welt nach dem Corona-Ausbruch ihre Zinsen anheben wird. "Die Inflationsdaten werden die Entschlossenheit der Bank of England zum Handeln bestärken", sagte die Chefökonomin beim Wirtschaftsberater KPMG UK, Yael Selfin.

AUCH ARBEITSMARKT IM BLICK

Einige Experten gehen davon aus, dass dies noch in diesem Jahr passieren wird - und zwar am 16. Dezember. Aktuell liegt der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,1 Prozent. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass er im kommenden Monat auf 0,25 Prozent steigen wird. Andere wiederum gehen davon aus, dass dies erst im kommenden Jahr passieren wird. "Wir können durchaus sehen, dass die Zinserhöhung bis 2022 verschoben wird", sagte der Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Close Brothers Asset Management, Robert Alster.

Mit höheren Zinsen werden Kredite teurer, was die Nachfrage dämpfen und so den Preisanstieg in Zaum halten kann. Zudem dürfte damit die Landeswährung Pfund aufwerten, wodurch sich Importe verbilligen könnten. Die Bank of England selbst bezweifelt allerdings, dass mit höheren Kreditkosten die Energiepreise beeinflusst werden können, die wiederum der größte Inflationstreiber sind. Sie befürchtet zugleich ein Glaubwürdigkeitsproblem durch die hohen Inflationsraten, die nach ihrer eigenen Prognose in den kommenden Monaten auf rund fünf Prozent klettern könnte. Notenbankchef Andrew Bailey hatte unlängst bei einer Anhörung im Parlament gesagt, die hohe Inflation treibe ihn um. Er sei darüber "sehr besorgt".

Bailey hatte jüngst aber auch darauf verwiesen, dass kurz vor der Entscheidung im Dezember noch ein Arbeitsmarktbericht ansteht. Die Zentralbanker wollen nach der ausgelaufenen Kurzarbeiter-Regelung die Entwicklung genauer ansehen, bevor eine Straffung der Geldpolitik anstehe. Die Regelung, die der deutschen ähnelt, war am 30. September ausgelaufen. Das Statistikamt schätzt, dass zuletzt noch rund 1,1 Millionen Beschäftigte davon Gebrauch gemacht haben.