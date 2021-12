Britische Konservative verlieren Hochburg - Schlappe für Johnson

(Berichtigt Grammatikfehler im ersten Satz)

London (Reuters) - Der britische Premierminister Boris Johnson und seine Konservative Partei haben bei einem wichtigen Stimmungstest eine schwere Niederlage erlitten.

Bei der Nachwahl im ländlichen North Shropshire setzte sich überraschend die Kandidatin der Liberaldemokraten, Helen Morgan, durch, wie die Auszählung am Freitag ergab. Damit ging für die Tories eine Region verloren, die sie seit fast 200 Jahren fest in der Hand hatten. "Die Wähler in North Shropshire haben die Nase voll, und sie haben uns einen Tritt verpasst", sagte der Generalsekretär der Konservativen, Oliver Dowden, dem Sender Sky. Die Botschaft sei deutlich und bei der Partei angekommen. Johnson steht wegen der Corona-Politik und Skandalen in seiner Partei stark unter Druck.

Mit North Shropshire müssen sich die Konservativen in einem Wahlkreis geschlagen geben, den sie seit seinem Zuschnitt in der heutigen Form 1983 stets gewonnen hatten. Die Briten nutzen Nachwahlen zwar immer wieder, um der regierenden Partei einen Denkzettel zu verpassen. Doch das Ausmaß der Niederlage deutet auf eine tiefe Unzufriedenheit mit Johnsons Regierung hin: Die siegreiche Kandidatin von den politisch in der Mitte angesiedelten Liberaldemokraten sicherte sich das Mandat mit einem Vorsprung von fast 6000 Stimmen. 2019 hatten die Konservativen noch mit 23.000 Voten vorn gelegen. Morgan sagte bei ihrer Siegesfeier, Johnson könne Großbritannien nicht die Führung geben, die sich das Land so dringend wünsche.

Dramatisch zugespitzt hatte sich die Lage für Johnson bereits am Dienstag. Im Unterhaus sah er sich mit einer regelrechten Revolte in den eigenen Reihen konfrontiert, als fast 100 Tory-Abgeordnete gegen die von ihm geforderten neuen Regeln zur Eindämmung der Pandemie stimmten. Zudem steht Johnson wegen steigender Corona-Fallzahlen in der Schusslinie. Schlagzeilen machten auch eine kostspielige Renovierung seiner Wohnung und angebliche Partys seiner Mitarbeiter während des Lockdowns in der Weihnachtszeit 2020. Schließlich gibt es harsche Kritik an Nebenverdiensten konservativer Abgeordneter. In Umfragen fällt die Partei bereits hinter Labour zurück.

DIE MEISTEN KRITIKER FORDERN VERÄNDERUNG - NICHT RÜCKTRITT

Über das Mandat aus North Shropshire, einem von insgesamt 650 Parlamentssitzen, musste abgestimmt werden, weil der konservative Abgeordnete im Zusammenhang mit bezahlter Lobby-Arbeit zurückgetreten war. Die Regierung versuchte seinen Abgang noch zu verhindern, indem sie die Regeln im Kampf gegen Korruption im Parlament aufweichen wollte. Der Vorstoß löste aber erstrecht eine Debatte über Integrität unter der Führung Johnsons aus und wurde fallengelassen.

Trotz der herben Niederlage bei der Nachwahl verfügen die Tories noch über eine komfortable Mehrheit im Parlament. Sie hatten die Wahl 2019 mit dem Versprechen gewonnen, das Brexit-Votum zügig umzusetzen. Auch die Wähler in North Shropshire waren für den EU-Ausstieg. Johnson selbst sitzt ungeachtet der harschen Kritik aus den eigenen Reihen vorerst ebenfalls noch fest im Sattel. Die meisten seiner innerparteilichen Gegner fordern von ihm eine Umkehr in seiner Politik, aber keinen Rücktritt. Die nächste Parlamentwahl steht 2024 an.