Britische Notenbank hält Leitzins konstant

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Zentralbank hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Wie die Bank of England am Donnerstag in London nach ihrer Zinssitzung mitteilte, beträgt der Leitzins unverändert 0,75 Prozent. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Auf dem aktuellen Niveau liegt der Leitzins seit Sommer 2018, als ihn die Zentralbank um 0,25 Prozentpunkte abgehoben hatten.

Die Notenbank hält seit längerem still, weil der EU-Austritt Großbritanniens noch nicht vollzogen ist. Nach dem jüngsten Wahlsieg der konservativen Partei, die einen raschen Brexit versprochen hat, scheint einem Ausstieg Ende Januar aber nichts mehr im Weg zu stehen. Allerdings stellen die anschließenden Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen mit der Europäischen Union einen weiteren Unsicherheitsfaktor dar. Diese Verhandlungen sollen bereits Ende 2020 abgeschlossen sein, was als sehr knapp bemessen gilt./bgf/jsl/fba