Britische Notenbank lässt Leitzins unverändert

London (Reuters) - Die britische Zentralbank hält angesichts des noch immer unklaren Ausgangs der Brexit-Verhandlungen vorerst die Füße still.

Der Leitzins bleibt damit auf dem historischen Tief von 0,1 Prozent, wie die Bank von England am Donnerstag mitteilte. Sie tastete auch das Volumen ihrer großangelegten Wertpapierkäufe nicht an. Großbritannien trat bereits offiziell aus der EU aus. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der das Königreich noch EU-Regeln anwenden muss. Ohne ein Handelsabkommen mit der EU droht danach dem schon von der Corona-Krise gebeutelten Land ein wirtschaftliches Chaos.

Die Bank von England hatte im Kampf gegen die Corona-Krise zuletzt im November nachgelegt. Sie erhöhte damals das Volumen ihrer Wertpapierkäufe um 150 Milliarden auf insgesamt 895 Milliarden Pfund (etwa 993 Milliarden Euro).