Britische Polizei meldet Festnahme nach Messerangriffen in Birmingham

London (Reuters) - Die britische Polizei hat nach den Messerangriffen in Birmingham die Festnahme des mutmaßlichen Täters bekanntgegeben.

Ein 27-jähriger Mann sei am frühen Montagmorgen im Stadtteil Selly Oak in Gewahrsam genommen worden, teilte der Polizeichef der Stadt, Steve Graham, mit. Die Ermittlungen würden gleichwohl fortgesetzt. In der Nacht zum Sonntag war es über einen Zeitraum von zwei Stunden an vier verschiedenen Orten zu Messerangriffen gekommen. Eines der Opfer starb, zwei weitere wurden am Montag weiter im Krankenhaus behandelt. Das Motiv war zunächst unklar. Eine Verbindung zum Terrorismus oder zur Bandenkriminalität besteht nach ersten Erkenntnissen nicht.