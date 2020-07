Britische Unternehmensstimmung zeigt Wachstum an

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft scheint nach der Corona-Krise wieder einen Wachstumskurs einzuschlagen. Die Unternehmensstimmung hellte sich im Juli sowohl in der Industrie als auch unter Dienstleistern deutlich auf. In der Industrie stieg sie von 50,1 Punkten im Vormonat auf 53,6 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Freitag in London bekanntgab. Im Servicesektor erhöhte sie sich kräftig von 47,1 auf 56,6 Punkte. In der Corona-Krise waren die beiden Indikatoren drastisch abgestürzt. Jetzt signalisieren sie mit deutlich mehr als 50 Punkten wieder Wirtschaftswachstum./bgf/jsl/mis