Britische Weinbauern sehen sich auf dem Vormarsch

LONDON (dpa-AFX) - Die bislang recht überschaubare britische Weinbranche sieht sich auf dem Vormarsch. "Die Weinindustrie im Vereinigten Königreich entwickelt sich immer stärker und hat in den vergangenen Jahren internationale Anerkennung gefunden", sagte der Chef des Branchenverbandes Wine & Spirit Association, Miles Beale, der Deutschen Presse-Agentur in London. Er verwies auf einen "beeindruckend bestückten Trophäenschrank". In den vergangenen Jahren hätten Winzer von mehreren guten Lesen profitiert, sagte Beale. Die Produktion sei von 5 Millionen Flaschen im Jahr 2015 auch wegen einer Hitzewelle auf mehr als 13 Millionen im Jahr 2018 gestiegen. Ziel sei, die Produktion im kommenden Jahrzehnt zu verdoppeln.

Der Verband forderte aber mehr staatliche Hilfe. "Die Weinbranche im Vereinigten Königreich ruft die Regierung auf, diese einheimische Industrie stärker zu unterstützen", sagte Beale mit Verweis auf Winzer in der EU. Weinkäufer in Großbritannien müssten weltweit mit die höchsten Steuern stemmen: Für eine Flasche Wein würden im Durchschnitt Abgaben in Höhe von 2,23 Pfund (2,60 Euro) fällig, in Deutschland, Spanien oder Italien gebe es hingegen gar keine. Bei Schaumweinen seien die Abgaben noch viel höher.

Das trifft die englischen Winzer besonders - denn Schaumweine machen rund zwei Drittel der Weinproduktion in Großbritannien aus. Beale sagte, der Erfolg englischer Schaumweine habe dazu geführt, dass berühmte Champagnerproduzenten wie Taittinger und Pommery in Weinberge in Südengland investiert hätten. "Die kalkhaltigen Böden und das Klima ähneln denen in der Champagne."

Die Branche hat zwar unter der Corona-Krise gelitten. Allerdings sieht der Verband auch Vorteile durch die Pandemie. "Mit mehr Briten als je zuvor, die in Großbritannien Urlaub gemacht haben, hat im vergangenen Sommer eine ganz neue Gruppe von Besuchern die Weinberge erkundet", sagte Beale. Wenn die Corona-Beschränkungen nun - wie es die Regierung plant - nach und nach aufgehoben werden, erwarte die Weinbranche eine Rekordzahl an Besuchern.

Insgesamt gibt es in Großbritannien nach Verbandsangaben derzeit mehr als 770 Weinberge, 2015 waren es noch etwa 500. Das ist nach wie vor ein Bruchteil verglichen mit Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien. Dank des Klimawandels breitet sich aber auch in Großbritannien der Weinbau aus. Auch der Export nehme zu, sagte Beale. "Die größeren englischen Weinproduzenten sehen erste Erfolge in den skandinavischen Ländern, Kanada, Australien und Japan." In den Blick nimmt die Branche derzeit vor allem die USA. Auch aus einigen EU-Staaten gebe es ein "gewisses Interesse". sagte Beale. "Aber die Bestellungen sind derzeit recht gering."/bvi/DP/zb