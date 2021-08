Britische Wirtschaft mit Frühjahrsaufschwung dank voller Pubs

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft hat nach dem Ende vieler Corona-Beschränkungen dank kauffreudiger Verbraucher kräftig Fahrt aufgenommen.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von April bis Juni um 4,8 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Donnerstag in London mitteilte. Zum Vergleich: Deutschland schaffte nur ein Plus von 1,5 Prozent. Im ersten Vierteljahr war die britische Wirtschaft infolge vieler Restriktionen wegen der dritten Corona-Welle noch um 1,6 Prozent geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt liegt trotz des Frühjahrsaufschwungs immer noch um 4,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Ende 2019.

Die Regierung in London hatte im Frühjahr auch wegen rascher Impffortschritte die Corona-Beschränkungen für Teile des Einzelhandels sowie für Restaurants und Pubs gelockert. Die Verbraucher gaben deshalb mehr Geld aus: Deren Konsumausgaben wuchsen um 7,3 Prozent. "Den größten Beitrag zum Konsumwachstum leisteten die Ausgaben für Restaurants, Hotels und Verkehr", sagte Ökonom Kallum Pickering von der Berenberg Bank. Die Unternehmen investierten dagegen 0,5 Prozent weniger, während die Exporte um vergleichsweise magere 3,0 Prozent zulegten. "Die Enttäuschung könnte auf die anhaltenden Reisebeschränkungen zurückzuführen sein, die den Handel mit Dienstleistungen behindern", sagte Pickering dazu.

AM JAHRESENDE AUF VORKRISENNIVEAU?

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt Großbritannien in diesem Jahr ein Wachstum von sieben Prozent voraus. Allerdings war es im vergangenen Jahr mit fast zehn Prozent auch stärker eingebrochen als in den meisten anderen Industriestaaten. Dieser historische Konjunktureinbruch soll der Bank von England zufolge Ende dieses Jahres wieder aufgeholt sein.

Die Währungshüter machen trotz steigender Inflation vorerst keine Abstriche bei ihren umfangreichen Konjunkturhilfen. Sie beließen vorige Woche ihren Leitzins bei 0,1 Prozent. Zudem hielten sie am Volumen ihres laufenden Wertpapier-Kaufprogramms von 895 Milliarden Pfund (gut eine Billion Euro) fest.