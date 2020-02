Britische Wirtschaft stagniert - Brexit bremst Bürger

London (Reuters) - Die Brexit-Unsicherheit hat die britische Wirtschaft Ende 2019 ausgebremst.

Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte zwischen Oktober und Dezember zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Zum Vorjahresquartal ging es nur um 1,1 Prozent bergauf und damit so langsam wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Der private Konsum, der die Wirtschaft zuletzt angekurbelt hatte, blieb so schwach wie seit vier Jahren nicht mehr.

Großbritannien hat Ende Januar die EU verlassen. Das monatelange Hickhack um den Brexit zuvor sorgte allerdings für Verunsicherung bei britischen Firmen und Verbrauchern. Nach der Trennung müssen Großbritannien und die Europäische Union nun ihre künftigen Beziehungen klären - etwa im Handel. Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, dass seine Regierung die Frist bis Ende des Jahres nicht verlängern werde.