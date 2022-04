Britische Wirtschaft stagniert fast - Industrie schwächelt

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft hat überraschend viel Fahrt verloren.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kletterte im Februar nur minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das nationale Statistikamt am Montag mitteilte. Dies war weniger als von Ökonomen mit 0,3 Prozent erwartet auch deutlich weniger als das Wachstum von 0,8 Prozent im Januar. Damit steige das Risiko, dass die Wirtschaft demnächst schrumpft, da der Druck auf die Realeinkommen der Haushalte zunehme, sagte Ruth Gregory vom Analysehaus Capital Economics. Dennoch lag die Wirtschaftsleistung im Februar 1,5 Prozent über dem Niveau vor zwei Jahren und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die britische Wirtschaft war 2020 um mehr als neun Prozent eingebrochen und damit so stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Im vergangenen Jahr ging es wieder spürbar bergauf, aber Fachleute kappen wegen der Ukraine-Krise bereits ihre Konjunkturprognosen für 2022. So senkte die unabhängige Haushaltsbehörde OBR ihre Wachstumsschätzung auf 3,8 von 6,0 Prozent und sagte für den Jahresverlauf eine Inflation von 8,7 Prozent voraus. Dies wäre der höchste Wert seit rund 40 Jahren. Die britische Industrie stellte derweil im Februar 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, während Experten hier mit plus 0,3 Prozent gerechnet hatten. Grund war auch die sinkende Produktion der Autobauer, die Engpässe bei wichtigen Komponenten wegstecken müssen. Das Geschäft der Dienstleister indes profitierte von mehr Reisebuchungen, legte um 0,2 Prozent zu und damit einen Tick stärker als erwartet.