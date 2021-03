Britische Wirtschaft wächst Ende 2020 noch stärker als gedacht

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist Ende 2020 stärker gewachsen als gedacht.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 1,3 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Bisher hatten die Experten das Wachstum nur auf 1,0 Prozent veranschlagt. Damit lief die britische Konjunktur deutlich besser als in Deutschland, wo es einen Anstieg um 0,3 Prozent gab. In der gesamten Euro-Zone schrumpfte die Wirtschaft im Schlussquartal sogar um 0,7 Prozent. Im Gesamtjahr 2020 brach die britische Wirtschaft wegen der Corona-Krise, aber auch wegen der Folgen des EU-Austritts massiv um 9,8 Prozent ein. Zum Vergleich: In Deutschland fiel das Minus nur halb so groß aus.

Für das laufende Jahr rechnet die britische Notenbank mit einem BIP-Wachstum von rund fünf Prozent. Der aufgestaute Konsumbedarf der Verbraucher dürfte die Belebung der Konjunktur anschieben.