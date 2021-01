Britischer Gesundheitsexperte besorgt wegen möglicher Einschränkung von EU-Impfstoffexporten

London (Reuters) - Ein führender britischer Gesundheitsexperte warnt vor Einschränkungen von Impfstoffexporten aus der Europäischen Union.

"Sollte das passieren, dann wäre das natürlich besorgniserregend", sagte der Chef des Nationaler Gesundheitsdienstes (NHS), Simon Stevens, am Dienstag vor Abgeordneten. Das Ziel, die am meisten gefährdeten Menschen bis Mitte Februar zu impfen, wäre dann gefährdet. Allerdings halte er es nicht für wahrscheinlich, dass es zu Problemen kommen werde. Ärzte, Krankenhäuser und alle Partner täten gut daran, "die Impfungen jetzt schnell auf den Weg zu bringen", sagte Stevens. "Wir wollen also nicht, dass dieser Fortschritt gestoppt wird."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte Exportbeschränkungen für Impfstoffe ins Spiel gebracht, die in der EU hergestellt werden.