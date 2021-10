Britischer Prag-Botschafter einbestellt wegen Streit um Fußball-Spiel

Prag (Reuters) - Der tschechische Außenminister Jakub Kulhanek hat den britischen Botschafter im Streit um Beschimpfungen des Fußballers Glen Kamara von den Glasgow Rangers einbestellt.

"Genug! Absichtlich verbreitete, ekelerregende Beleidigungen gegen tschechische Kinder in den Medien und im Internet gehören nicht zum Fußball und noch weniger zu guten Beziehungen zwischen zwei Ländern", erklärte Kulhanek am Freitag auf Twitter. Im Europa-League-Spiel der Rangers am Donnerstagabend bei Sparta Prag wurde Kamara durchgehend ausgebuht. Im Stadion waren nur 10.000 Kinder zugelassen. Der europäische Fußballverband UEFA hatte wegen rassistischer Beschimpfungen des Spielers Aurelien Tchouameni vom AS Monaco durch Sparta-Fans jüngst bei einem Champions League-Qualifikationssiel ein Zuschauerverbot verhängt. Dies wurde später aufgehoben, jedoch durften nur Kinder ins Stadion.

Zur Vorgeschichte gehört auch, dass sich der Finne Kamara im März beklagt hatte, dass er in einem Spiel gegen Spartas Stadtrivalen Slavia Prag von deren Verteidiger Ondrej Kudela als Schwarzer rassistisch beleidigt worden sei. Der Tscheche wurde deshalb von der UEFA für zehn Spiele gesperrt. Medien-Berichten zufolge erreichten bei der Begegnung am Donnerstag die Buhrufe ihren Höhepunkt, als Kamara in der zweiten Halbjahr wegen einer roten Karte das Feld verlassen musste. Sparta Prag erklärte derweil, es sei "absolut unglaublich, dass wir nach einem Spiel mit ansehen müssen, wie unschuldige Kinder angegriffen werden und unbegründeten Rassismusvorwürfen ausgesetzt sind".

Rangers-Trainer Steven Gerrard hatte kurz nach dem Match gesagt, er habe die Buhrufe nicht gehört. Aber er habe sich das Spiel erneut angeschaut und die Buhrufe dann gemerkt, betonte Gerrard am Freitag. Ihm sei gesagt worden, dass die Rangers den Vorfall der UEFA melden wollten. "Ich werde auf jeden Fall darauf drängen, dass dies der Fall ist."