Britischer Telekomkonzern o2 und Kabelfirma Virgin Media fusionieren

London (Reuters) - In Großbritannien entsteht ein neuer Telekomriese.

Der Mobilfunker o2 fusioniere mit dem Kabelnetzanbieter Virgin Media, kündigten die beiden Eigner - der spanische Telekomriese Telefonica sowie der US-Kabelkonzern Liberty Global - am Donnerstag an. Bei dem Deal werde die Telefonica-Tochter o2 mit 12,7 Milliarden Pfund und Virgin Media mit 18,7 Milliarden Pfund bewertet. Das Geschäft sei ein Signal des Vertrauens beider Unternehmen in Großbritannien, sagte Liberty-Global-Chef Mike Fries. Gespräche über eine Fusion waren bereits vor einigen Tagen bekanntgeworden. O2 galt seit Längerem als Übernahmekandidat oder Börsenanwärter.