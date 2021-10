Britischer Verband - Erholung von der Benzin-Krise verläuft zu schleppend

London (Reuters) - Die Erholung von der Benzin-Krise in England verläuft nach Darstellung des britischen Tankstellenverbandes zu schleppend.

Einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Petrol Retailers Association (PRA) zufolge sind zwölf Prozent der Tankstellen in London und im Südosten des Landes weiter ohne Benzin. "Die Erholung kommt einfach nicht schnell genug voran", sagte der PRA-Vorsitzende Brian Madderson. "Wir befinden uns im 15. Tag der Krise." Madderson forderte eine unabhängige Untersuchung, um eine Wiederholung der Situation zu verhindern.

Hintergrund der Krise ist ein Mangel an Lkw-Fahrern. Deswegen kann nicht ausreichend Treibstoff zu den Tankstellen transportiert werden. Inzwischen ist das Militär im Einsatz. Die Regierung bestreitet, dass der Brexit Schuld an der Lage ist und erklärt, die Corona-Pandemie habe die Schulung neuer Lkw-Fahrer ausgebremst. Zudem spricht sie von einem europaweiten Problem, obwohl es in anderen europäische Staaten keine Schlangen an den Tankstellen gibt.