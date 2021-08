Britisches Amt - Entführung von Tanker im Golf von Oman beendet

Dubai (Reuters) - Ein mutmaßlich vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate gekapertes Schiff ist britischen Angaben zufolge wieder frei.

Das Amt für Seeschifffahrt erklärte am Mittwoch, der Vorfall sei abgeschlossen. Weitere Details nannte die britische Aufsicht UKMTO nicht. Auch der Name des Schiffes wurde nicht erwähnt. Standortdaten von Refinitiv zufolge ist der Tanker mit Motorkraft unterwegs. Aus Sicherheitskreisen war am Dienstag verlautet, dass der Tanker "Asphalt Princess" besetzt worden sei. Mutmaßlich stecke der Iran dahinter. Der Iran wies dies zurück. Der Vorfall sei ein Vorwand für feindliche Aktionen gegen den Iran, erklärten die Revolutionsgarden im Staatsfernsehen.

Das Seegebiet, in dem der Tanker gekapert worden sein soll, befindet sich unmittelbar vor der Straße von Hormus, einer Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Sie stellt ein Nadelöhr für die weltweite Ölversorgung dar. Rund ein Fünftel der weltweiten Öltransporte müssen die Meerenge passieren.

Die Lage in der Region ist nach einem Angriff auf einen Öltanker eines israelischen Betreibers angespannt. Auch hier steht der Iran im Verdacht, hinter dem Angriff zu stecken. Die Regierung in Teheran weist die Vorwürfe zurück. Israel hat mit Konsequenzen gedroht.