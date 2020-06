British American Tobacco streicht Prognose und hält an Dividendenpolitik fest

Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (ISIN: GB0002875804) erwartet aufgrund der Folgen von COVID-19 Im Fiskaljahr 2020 einen Anstieg des um Wechselkurseffekte bereinigten Umsatz um 1 bis 3 Prozent. Zuvor wurde ein Wachstum am unteren Ende einer Spanne von 3 bis 5 Prozent prognostiziert.

Insbesondere das Geschäft in den Schwellenländern, das rund 25 Prozent der Verkaufserlöse ausmacht, verlaufe aufgrund der Corona-Folgen gebremst. British American Tobacco (BAT) verweist unter anderem auf das Verbot von Tabakwaren in Südafrika. Das Umsatzziel in Höhe von 5 Mrd. Pfund soll daher erst im Jahr 2025 erreicht werden, statt wie bisher geplant im Jahr 2023/24.

An der Dividendenpolitik im Rahmen einer Ausschüttungspolitik in Höhe von 65 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie soll aber festgehalten werden. Zuletzt wurde eine Dividende in Höhe von 210,4 Pence (ca. 2,36 Euro) je Aktie (zahlbar in vier Tranchen) für das Geschäftsjahr 2019 bekanntgegeben. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 34,12 Euro und der geplanten Dividende ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 6,91 Prozent.

British American Tobacco wurde 1902 gegründet und gehört zu den größten Tabakkonzernen der Welt. Die Firma beschäftigt rund 53.000 Menschen. Zu den Marken der Briten zählen u. a. Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill oder auch Rothmans. Im Juli 2017 schloss der Konzern die Übernahme des US-Wettbewerbers Reynolds American ab.

Redaktion MyDividends.de